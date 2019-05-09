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Herkes şokta! Bu kadar zeki olduklarını kimse tahmin edemedi

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 09.05.2019 15:52 | Son Güncelleme

Bazı hayvanlar gerçekten zekalarıyla kendilerine hayran bırakıyorlar. Beluga cinsi balinanın yaptığı da bu duruma en net örnek. İşte arkadaş canlısı balinanın ve onun üstün zekası...

Herkes şokta! Bu kadar zeki olduklarını kimse tahmin edemedi

Beluga yunusu ile okyanusta karşılaşmak çok nadir olsa da, son zamanlarda Norveçli balıkçılar kendilerini gerçekten şaşırtan ve dünyanın dört bir yanındaki manşetlere taşıyan yunuslara rastlıyorlar ve o ilginç anlar ortaya çıkıyor.

İşte açık denizde yaşanan o sıra dışı anlar...

Balıkçılarla denize açılan kadın, telefonunu cebine koymuştu ancak açık denizde ilerlerken bir anda telefonu kayıp denize düştü. İşte ne olduysa o andan sonra oldu.

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Bir daha asla telefonunu göremeyeceğini düşünen kadın gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

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Denizin derinliklerinden gelen Beluga cinsi bir balina, ağzında kadının telefonunu taşıyordu ve sevimli balina telefonu kadına geri getirdi.

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Bu anlar teknede bulunan diğer kişilerce kaydedildi. Kameraya yansıyan ilginç ve yürek ısıtan anlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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Bu balinaların Rus askeri birlikleri için araştırma yapan ve bu konuda eğitilmiş bir memeli olduğu iddia edildi. Bu yardımsever canlı, hala daha Hammerfest bölgesindeki açık denizde dolaşmaya devam ediyor.


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