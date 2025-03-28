Herkes tarif isteyecek: Bayram sofraları için pratik ve lezzetli menü seçenekleri!

Bu tariflerle hem pratik hem de lezzetli bayram sofraları kurabilirsiniz. Misafirlerinize çabucak hazırlayabileceğiniz yemeklerle harika bir bayram geçirebilirsiniz.
PEYNİRLİ ÇITIR BÖREK (YUFKA AÇMADAN PRATİK LEZZET)
Malzemeler:
- 3 adet yufka
- 1 su bardağı süt
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta
- 200 gr beyaz peynir
- Maydanoz (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Yufkaları üçgen şeklinde kesin
- Süt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kapta çırpın
- Üçgen yufkanın içine peynir koyup rulo şeklinde sarın
- Üzerine hazırladığınız sütlü karışımdan sürün
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin
Dışı çıtır, içi yumuşacık lezzetli bir börek.
ŞİPŞAK ET SOTE (15 DAKİKADA HAZIR)
Malzemeler:
- 500 gr dana kuşbaşı et
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet domates
- Tuz, karabiber, kekik
Yapılışı:
- Etleri tavada suyunu salıp çekene kadar kavurun
- Yağ ekleyip ince doğranmış soğan ve biberleri ekleyin
- Küp doğranmış domatesleri ekleyip baharatlarla tatlandırın
- Kısık ateşte 10 dakika daha pişirin
Yumuşacık etler, nefis bir bayram yemeği.
LOKUM GİBİ FIRIN TAVUK (HERKES TARİFİNİ SORACAK)
Malzemeler:
- 1 adet bütün tavuk
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı salça
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz, karabiber, kekik, pul biber
- 4 adet patates
Yapılışı:
- Tavuk ve patatesleri tepsiye yerleştirin
- Yoğurt, salça, yağ ve baharatları karıştırıp tavuğa sürün
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin
Nar gibi kızaran, ağızda dağılan lezzet.
10 DAKİKADA ŞERBETLİ TATLI (KADAYIFLI MUHALLEBİ)
Malzemeler:
- 200 gr tel kadayıf
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı şeker
- 1 çay bardağı ceviz
- 1 litre süt
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı şeker
- 1 paket vanilin
Yapılışı:
- Kadayıfı tereyağı ve şekerle kavurun
- Muhallebi için süt, un ve şekeri karıştırarak pişirin, ocaktan alırken vanilin ekleyin
- Kavrulmuş kadayıfı kaselerin tabanına yayın, üzerine muhallebi dökün ve tekrar kadayıf serpin
Şerbetli tatlılara alternatif hafif ve lezzetli bir tatlı.
ŞERBETLİ BAYRAM TATLISI: İRMİK HELVASI
Malzemeler:
- 2 su bardağı irmik
- 1 su bardağı şeker
- 2 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı ceviz veya fıstık
Yapılışı:
- Tereyağını eritip irmiği ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun
- Şekeri ekleyip karıştırın, ardından sütü ekleyip iyice çekmesini bekleyin
- Ocağı kapattıktan sonra 10 dakika dinlendirip servis edin
Bayramın vazgeçilmez tatlılarından biri.
AFİYET OLSUN!
Sizin bayramda olmazsa olmaz tarifiniz hangisi? Yorumlarda paylaşın!
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