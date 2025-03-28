Herkes tarif isteyecek: Bayram sofraları için pratik ve lezzetli menü seçenekleri!

Bu tariflerle hem pratik hem de lezzetli bayram sofraları kurabilirsiniz. Misafirlerinize çabucak hazırlayabileceğiniz yemeklerle harika bir bayram geçirebilirsiniz.

PEYNİRLİ ÇITIR BÖREK (YUFKA AÇMADAN PRATİK LEZZET)

Malzemeler:

3 adet yufka

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

200 gr beyaz peynir

Maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Yufkaları üçgen şeklinde kesin

Süt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kapta çırpın

Üçgen yufkanın içine peynir koyup rulo şeklinde sarın

Üzerine hazırladığınız sütlü karışımdan sürün

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin

Dışı çıtır, içi yumuşacık lezzetli bir börek.

ŞİPŞAK ET SOTE (15 DAKİKADA HAZIR)

Malzemeler:

500 gr dana kuşbaşı et

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

Tuz, karabiber, kekik

Yapılışı:

Etleri tavada suyunu salıp çekene kadar kavurun

Yağ ekleyip ince doğranmış soğan ve biberleri ekleyin

Küp doğranmış domatesleri ekleyip baharatlarla tatlandırın

Kısık ateşte 10 dakika daha pişirin

Yumuşacık etler, nefis bir bayram yemeği.

LOKUM GİBİ FIRIN TAVUK (HERKES TARİFİNİ SORACAK)

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, kekik, pul biber

4 adet patates

Yapılışı:

Tavuk ve patatesleri tepsiye yerleştirin

Yoğurt, salça, yağ ve baharatları karıştırıp tavuğa sürün

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin

Nar gibi kızaran, ağızda dağılan lezzet.

10 DAKİKADA ŞERBETLİ TATLI (KADAYIFLI MUHALLEBİ)

Malzemeler:

200 gr tel kadayıf

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı ceviz

1 litre süt

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilin

Yapılışı:

Kadayıfı tereyağı ve şekerle kavurun

Muhallebi için süt, un ve şekeri karıştırarak pişirin, ocaktan alırken vanilin ekleyin

Kavrulmuş kadayıfı kaselerin tabanına yayın, üzerine muhallebi dökün ve tekrar kadayıf serpin

Şerbetli tatlılara alternatif hafif ve lezzetli bir tatlı.

ŞERBETLİ BAYRAM TATLISI: İRMİK HELVASI

Malzemeler:

2 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı ceviz veya fıstık

Yapılışı:

Tereyağını eritip irmiği ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun

Şekeri ekleyip karıştırın, ardından sütü ekleyip iyice çekmesini bekleyin

Ocağı kapattıktan sonra 10 dakika dinlendirip servis edin

Bayramın vazgeçilmez tatlılarından biri.

AFİYET OLSUN!

Sizin bayramda olmazsa olmaz tarifiniz hangisi? Yorumlarda paylaşın!