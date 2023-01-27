Herkes tarifini isteyecek! Enfes saray lokması tarifi

Saray lokması eşsiz muhallebi ve krem şantinin uyumu ile yiyen herkesin hayran kaldığı bir tatlılar arasında yer alıyor. Üzerini hindistan cevizle buladığınız bu tatlıyı fındık veya fıstık parçacıkları ile de yapabilirsiniz.

MALZEMELER 1 kg süt

50 gram tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker (200 gr.)

100 gram hindistan cevizi

1 paket çırpılmış kakaolu krem şanti

TARİF İlk olarak derin bir tencereye süt ve şeker koyulur. Üzerine elekten geçirilen un eklenerek iyice karıştırılır. Unun elenmesi muhallebinin kıvamının pürüzsüz olmasına yardımcı olacaktır.

Kısık ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Dibinin tutmaması ve kıvamın düzgün olması için sürekli karıştırmak önemli. Koyulaşıp muhallebi kıvamına gelen karışım 2 dakika kaynatılarak ocaktan alınır.

çerisine tereyağı eklenir. Böylece aroma katılmış olur. Ocaktan alınan muhallebinin daha pürüzsüz bir kıvamda olması için 5 dakika mikser ile çırpılır.

Büyük boy fırın tepsisine 2 bardak hindistan cevizi serpilir. Tepside açık kalmayacak şekilde tüm tabana yayılır.

Üzerine sıcak muhallebi dökülerek yayılır. Her yeri eşit olacak şekilde spatula yardımıyla düzleştirilir.

Tepsiye yayılan muhallebi soğumaya bırakılır (1 saat kadar dolapta bekletilirse daha güzel kıvam alır).

1 çay bardağı soğuk süt ile çırpılan krem şanti, dinlendirilen muhallebinin üzerine her yerine eşit şekilde yayılır.

Buzdolabına kaldırılarak 2-3 saat dinlendirilir. İyice dinlendikten sonra uzunlamasına ortadan 2’ye kesilir. Kalan bölümler enine dilimlere ayrılır.

Daha sonra rulo şeklinde sarılıp, servis tabağına alınır.

AFİYET OLSUN!

