Herkes tarifini soracak! Çıtır çıtır sodalı börek tarifi

Çay saatinde, ara öğünlerde, kahvaltıda neredeyse günün her saatinde yenilen börek herkes tarafından oldukça seviliyor. Böreği yaparken yanlış kullanılan malzemeler ve ürünlerin bayat olması böreğin yavan bir tada sahip olmasına neden oluyor. Çıtır çıtır börek yapmak için aşağıda yer alan tarifi kesinlikle yapmalısınız. Sodalı börek ile istediğiniz lezzete kavuşacaksınız. Bu börek ile misafirlerinizi oldukça etkileyeceğinize eminiz.
SODALI BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yufka
- ½ su bardağı tereyağı (eritilmiş)
- 450 gram lor peyniri
- ½ demet maydanoz
- 1,5 su bardağı soda
- 1adetyumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı susam
- 1 tatlı kaşığı çörek otu
Yapılışı
- Yufkayı tezgaha serin. Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin ve diğer yufkayı da üzerine serip aynı şekilde eritilmiş tereyağını üzerine yayın.
- İki kat yağlanmış yufkaları 12 eşit üçgen parçaya bölün.
- Her bir üçgenin geniş kısmına lor peynirli, maydanozlu harçtan ekleyin ve kenarlardan katlayıp, rulo börek şeklinde katlayın.
- Soda dolu kabın içerisine tüm börekleri ekleyin ve 10 dakika dinlendirin.
- Dinlendirdiğiniz börekleri soda banyosundan çıkarın ve hafif sıkıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin.
- Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam ve çörek otu serpiştirin.
- 180 derece fırında 30 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra afiyetle yiyin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum