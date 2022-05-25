Herkes tarifini soracak! Çıtır çıtır sodalı börek tarifi

Çay saatinde, ara öğünlerde, kahvaltıda neredeyse günün her saatinde yenilen börek herkes tarafından oldukça seviliyor. Böreği yaparken yanlış kullanılan malzemeler ve ürünlerin bayat olması böreğin yavan bir tada sahip olmasına neden oluyor. Çıtır çıtır börek yapmak için aşağıda yer alan tarifi kesinlikle yapmalısınız. Sodalı börek ile istediğiniz lezzete kavuşacaksınız. Bu börek ile misafirlerinizi oldukça etkileyeceğinize eminiz.

SODALI BÖREK TARİFİ

Malzemeler

2 adet yufka

½ su bardağı tereyağı (eritilmiş)

450 gram lor peyniri

½ demet maydanoz

1,5 su bardağı soda

1adetyumurta sarısı

1 tatlı kaşığı susam

1 tatlı kaşığı çörek otu

Yapılışı