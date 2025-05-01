Herkes Türkiye'de kalıp kalmayacağını merak ediyordu! Yapay zeka Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdu!

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı ve hem karakteri hem de attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen Sarı-Kırmızılılar'a şampiyonluk yarışında katkı sağlamaya devam ediyor. Victor Osimhen'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en merak edilen oyuncuların başında gelirken bu soruya yapay zeka yanıt verdi.

YAPAY ZEKADAN YANIT

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, İngiliz basını Osimhen'in gelecek sezon formasını giyeceği takımı yapay zekaya sordu.

Yapay zeka, Osimhen'in Manchester United'a transfer olabileceğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

SERBEST KALMA BEDELİ

"Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak oynayan Victor Osimhen, yaz transfer döneminde Premier Lig'e gitmeye hazırlanıyor. Manchester United'ın, oyuncunun 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini devreye sokacağı ve Osimhen'in temsilcilerinin farklı seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor."