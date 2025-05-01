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  4. Herkes Türkiye'de kalıp kalmayacağını merak ediyordu! Yapay zeka Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdu!

Herkes Türkiye'de kalıp kalmayacağını merak ediyordu! Yapay zeka Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.05.2025 22:23
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen'in yeni adresi merak edilirken, yapay zeka yıldız ismin yeni adresini tahmin etti. İşte detaylar...

Herkes Türkiye'de kalıp kalmayacağını merak ediyordu! Yapay zeka Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdu!
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı ve hem karakteri hem de attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Victor Osimhen Sarı-Kırmızılılar'a şampiyonluk yarışında katkı sağlamaya devam ediyor. Victor Osimhen'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en merak edilen oyuncuların başında gelirken bu soruya yapay zeka yanıt verdi.

YAPAY ZEKADAN YANIT

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Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, İngiliz basını Osimhen'in gelecek sezon formasını giyeceği takımı yapay zekaya sordu.

"MANCHESTER UNITED"

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Yapay zeka, Osimhen'in Manchester United'a transfer olabileceğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

SERBEST KALMA BEDELİ

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"Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak oynayan Victor Osimhen, yaz transfer döneminde Premier Lig'e gitmeye hazırlanıyor. Manchester United'ın, oyuncunun 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini devreye sokacağı ve Osimhen'in temsilcilerinin farklı seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor."

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transfer Manchester United yapay zeka son dakika galatasaray Osimhen
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