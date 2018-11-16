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Herkes UFO gördüğünü söylüyor! Aslında gerçek...

Mert Şuşut Mert Şuşut
YAŞAM  | 16.11.2018 11:47 | Son Güncelleme

UFO ve uzaylı gördüğünü söyleyenlerin sayısı son yıllarda büyük artış gösterdi.

Peki bu iddiaların ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış? Gökyüzünde gördüğümüz her ışıltı UFO, karanlıkta gördüğümüz her gölge uzaylı mı? İşte cevabı!

UFO sandığımız şeyler aslında...

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UZAYLI İSTİLASI TEHLİKESİ VAR MI?

UZAYLI İSTİLASI TEHLİKESİ VAR MI?
İnsanlar sürekli gökyüzünde bir UFO gördüğünü iddia ediyor. Uzaylılar henüz dünyaya ayak basmamış olsa da gökyüzünde garip cisimler uçtuğuna dair haberleri sürekli okuyor ve izliyoruz. Sözde uzay gemilerinin arkasında çok şey gizli. Örneğin roketler, dronelar veya helyum balonları.
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UZAYLILAR FUTBOLDAN HOŞLANIR MI?

UZAYLILAR FUTBOLDAN HOŞLANIR MI?
Gizemli bir uçan cisim, Rusya’daki 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında heyecan yarattı. Bölge sakinleri, Kazan kentinin üzerinde gece gökyüzünde bir UFO gördüklerine inanıyordu. Ama uzaylılar gerçekten futbolla ilgileniyor muydu? Hayır. Söz konusu cisim, uydu taşıyan bir Soyuz roketiydi.
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SAATTE 300 KİLOMETRE HIZLA YERE ÇAKILMA

SAATTE 300 KİLOMETRE HIZLA YERE ÇAKILMA
2004’te ABD medyasında bir UFO’nun Utah çölüne indiği haberleri yer aldı. Ama bu bir uzay gemisi değil, Genesis uzay kapsülünün kalıntılarıydı. Bu kapsülü NASA, güneşi araştırmak için uzaya göndermişti. Aslında nazik bir iniş planlanmıştı ancak Genesis saatte 300 kilometre hızla yere çarptı. Paraşüt açılmamıştı.
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YILDIZLARARASI NESNE TARTIŞMAYA YOL AÇTI

YILDIZLARARASI NESNE TARTIŞMAYA YOL AÇTI
Ekim 2017’de, güneş sisteminde aniden garip bir nesne ortaya çıktı: Oumuamua. İlk kez Hawaii’de keşfedildiği için asteroide bu isim verildi. Hawaii dilinde “haberci“ anlamına geliyor. Bu arada uzmanlar bunun asteroitden daha büyük bir kuyruklu yıldız olduğuna inanıyor.
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RADARDA GİZEMLİ UÇAN NESNE

RADARDA GİZEMLİ UÇAN NESNE
Aralık 2017’de Pentagon’un yıllardır UFO’lar hakkında araştırma yaptığı haberleri şaşırttı. Bu açıklamaya göre, eski bir savaş pilotu olan David Fravor, gözlemlerini anlatmıştı. 2004’te Kaliforniya’da yaptığı tatbikat uçuşu sırasında UFO gördüğünü iddia etti. Uçuş radarına yansıyan nesneyi “bu dünyadan olmayan bir şey“ diye tarif etti.
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UFO İSKOÇYA'DA GÖRÜLDÜ

UFO İSKOÇYA'DA GÖRÜLDÜ
Eylül 2018’de İskoç kenti Kippen yakınlarında gökyüzünde yanan bir cisim belirdi. İskoç semaları üzerinde yanan şeyin gerçekten ne olduğu konusunda internet kullanıcıları ikiye ayrıldı. Bazıları bunun uzay gemisi olduğu konusunda ısrar ediyor. Diğerleriyse fişek yakmış bir paraşütçü veya drone olduğu iddiasında.
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HERKESİN UFO OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ YILDIZ

HERKESİN UFO OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ YILDIZ
“Gökyüzünde bir UFO var!“ Hayır, bu uzaylılara ait bir uzay gemisi değil, Capella. Bu, gökyüzünün altıncı en parlak yıldızının adı. Takımyıldızı Fuhrmann’daki ana yıldızın, insanlar tarafından telefonla kaydedilmesi ve UFO gördüklerini haber etmeleri hiç de şaşırtıcı değil.
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UFO DEĞİL, HELYUM BALONU

UFO DEĞİL, HELYUM BALONU
Ayrıca Münih yakınlarındaki Neuaubing’in bir sakini de UFO gördüğüne inanıyordu. Bunu da “Yuvarlak, çörek gibiydi ve rüzgara karşı uçuyordu“ sözleriyle açıklamıştı. Nihayetinde uzaylılar Bavyera’yı ziyaret etmek istemiyordu. Uçan nesne, sıfır rakamı şeklinde helyum dolu bir balondu. (DW)
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Anahtar Kelimeler:
ufo uzaylı uzay gemisi

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