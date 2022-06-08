Herkes yapabilir! Milföylü Boşnak mantısı tarifi

Boşnak mantısı en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Çıtır çıtır tadıyla sevilerek tüketilen Boşnak mantısını evde kolayca yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Milföy kullanarak yapacağınız Boşnak mantısı vazgeçilmez lezzetlerinizden olacak.
MİLFÖYLÜ BOŞNAK MANTISI
Malzemeler
- 10 – 12 adet milföy hamuru
- İç harcı için:
- 250 gram dana kıyma
- 1 adet soğan
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
- 2 adet yumurta sarısı
- Sarımsaklı yoğurt için:
- 4-5 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 diş sarımsak
- ½ çay bardağı su
Domatesli sos için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 yemek kaşığı salça(tercihen)
Yapılışı
- Soğanları rondoda parçalayıp iyice suyunu sıktıktan sonra kıyma, karabiber ve tuz ile karıştıralım.
- Sonrasında milföy hamurlarımızı kare kare olacak şekilde keselim. Önce uzunlamasına 2-3 parçaya bölelim, sonra ise bu uzun parçaları 3-4 parçaya bölelim. Karelerin küçük olmamasına özen gösterelim.
- Milföy karelerinin içine çok fazla olmayacak şekilde iç harcımızdan koyalım ve mantı gibi önce iki yandan daha sonra diğer yanlardan bükerek kapatalım.
- Bir borcam ya da tepsiye mantı gibi kapattığımız milföylerimizi kapattığımız kısımlar borcamın altına gelecek şekilde dizelim. Mantıların alt yani geniş kısımları üste gelmeli.
- Üzerine yumurta sarılarımızı sürelim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika üzeri kızarana kadar pişirelim.
- Mantılarımız pişerken biz de mantı sosumuzu ve sarımsaklı yoğurdumuzu yapalım. Tereyağını bir tavada eritip biber ve nane ile güzelce kavuralım. İsteğe bağlı salça ve su da ekleyebilirsiniz.
- Pişen mantılarımızdan biraz kesip tabağa alalım, üzerine sarımsaklı yoğurt ve sos ile afiyetle yiyelim.
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