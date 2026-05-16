Herkes zam yaparken o fiyat düşürdü! Vatandaş tezgaha akın etti: "Kalitelisini ucuza vermeye çalışıyorum"

Türkiye genelinde sebze-meyve sektöründeki yüksek fiyatlar tartışılmaya devam ediyor. Pek çok vatandaş fiyatların haddinden fazla olduğunu dile getirirken bazı vatandaşlar ise marketlerin çok fazla kar payı eklediğini iddia etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren manav Mehmet Karahan ise piyasadaki yüksek fiyatlara aldırış etmeyerek sebze ve meyveleri uygun fiyata satışa sundu. O anların paylaşıldığı video ile sosyal medyada gündem olan manav, ilk kez konuşarak uygun fiyata da satış yapılabileceğini gösterdiklerini söyledi.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE UCUZA ALIP, UCUZ SATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dükkanında mümkün olduğunca uygun fiyata ürün satmaya çalıştığını söyleyen Mehmet Karahan, "Elimden geldiğince meyve-sebzeleri ucuz fiyata alıp ucuz fiyata satmaya çalışıyorum. En kaliteli ürünü en ucuz fiyata vermeye çalışıyorum. Örnek verecek olursak 4 liralık masrafım varsa ben toplam 5 liralık satış yapıyorum, çok kar koymuyorum. Yani sürümden kazanıyorum. Bu nedenle her yerden müşterimiz geliyor. Ayrıca toptancılık da yapıyorum, yani isteyene toptan satış da yapıyorum. Bu durumdan vatandaşlar da memnun, hatta 'her gün ürün geliyor mu' diye çok soruyorlar. Pazar günü hariç biz de her gün satış yapıyoruz. Müşterilerimiz akın akın geliyor, iş yerimiz de akşam 21.00'a kadar açık" dedi.

"UYGUN FİYATA SATIŞ YAPTIĞIM VİDEO BÜYÜKLERİMİZİN DE HOŞUNA GİTMİŞ"

Sosyal medyada paylaştığı bir videonun ardından kendisine destek olanlara da teşekkür eden Karahan, "Ben bazen satış yaparken videolar paylaşıyorum. Uygun fiyata kaliteli ürün sattığımızı göstermeye çalışıyorum. Geçen de bir video paylaştım. Büyüklerimizin de hoşuna gitmiş bu video. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere destek olanlara teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadarıyla halka kaliteyi ucuza satmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince en kaliteli malları getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.,

Alışveriş yapan vatandaşlar ise hem uygun fiyatıyla hem de kalitesiyle manav Mehmet Karahan'ın ürünlerini tercih ettiklerini söyledi. Manav Mehmet Karahan'ın sosyal medyada paylaştığı gündem olan videosundaki ürünlerin fiyatını tek tek sayması ve her şeyin uygun olduğunu söylemesi ise dikkat çekti.