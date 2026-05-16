Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Herkes zam yaparken o fiyat düşürdü! Vatandaş tezgaha akın etti: "Kalitelisini ucuza vermeye çalışıyorum"

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren manav Mehmet Karahan, piyasadaki yüksek fiyatlara aldırış etmeyerek sebze ve meyveleri uygun fiyata satışa sundu. O anların paylaşıldığı video ile sosyal medyada gündem olan manav, ilk kez konuşarak uygun fiyata da satış yapılabileceğini gösterdiklerini söyledi.

Gökçen Kökden

Türkiye genelinde sebze-meyve sektöründeki yüksek fiyatlar tartışılmaya devam ediyor. Pek çok vatandaş fiyatların haddinden fazla olduğunu dile getirirken bazı vatandaşlar ise marketlerin çok fazla kar payı eklediğini iddia etti.

Herkes zam yaparken o fiyat düşürdü! Vatandaş tezgaha akın etti: "Kalitelisini ucuza vermeye çalışıyorum" 1

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde faaliyet gösteren manav Mehmet Karahan ise piyasadaki yüksek fiyatlara aldırış etmeyerek sebze ve meyveleri uygun fiyata satışa sundu. O anların paylaşıldığı video ile sosyal medyada gündem olan manav, ilk kez konuşarak uygun fiyata da satış yapılabileceğini gösterdiklerini söyledi.

"Elimden geldiğince meyve-sebzeleri ucuz fiyata alıp ucuz fiyata satmaya çalışıyorum"

"ELİMDEN GELDİĞİNCE UCUZA ALIP, UCUZ SATMAYA ÇALIŞIYORUM"

Herkes zam yaparken o fiyat düşürdü! Vatandaş tezgaha akın etti: "Kalitelisini ucuza vermeye çalışıyorum" 2

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği dükkanında mümkün olduğunca uygun fiyata ürün satmaya çalıştığını söyleyen Mehmet Karahan, "Elimden geldiğince meyve-sebzeleri ucuz fiyata alıp ucuz fiyata satmaya çalışıyorum. En kaliteli ürünü en ucuz fiyata vermeye çalışıyorum. Örnek verecek olursak 4 liralık masrafım varsa ben toplam 5 liralık satış yapıyorum, çok kar koymuyorum. Yani sürümden kazanıyorum. Bu nedenle her yerden müşterimiz geliyor. Ayrıca toptancılık da yapıyorum, yani isteyene toptan satış da yapıyorum. Bu durumdan vatandaşlar da memnun, hatta 'her gün ürün geliyor mu' diye çok soruyorlar. Pazar günü hariç biz de her gün satış yapıyoruz. Müşterilerimiz akın akın geliyor, iş yerimiz de akşam 21.00'a kadar açık" dedi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"UYGUN FİYATA SATIŞ YAPTIĞIM VİDEO BÜYÜKLERİMİZİN DE HOŞUNA GİTMİŞ"

Herkes zam yaparken o fiyat düşürdü! Vatandaş tezgaha akın etti: "Kalitelisini ucuza vermeye çalışıyorum" 3

Sosyal medyada paylaştığı bir videonun ardından kendisine destek olanlara da teşekkür eden Karahan, "Ben bazen satış yaparken videolar paylaşıyorum. Uygun fiyata kaliteli ürün sattığımızı göstermeye çalışıyorum. Geçen de bir video paylaştım. Büyüklerimizin de hoşuna gitmiş bu video. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere destek olanlara teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadarıyla halka kaliteyi ucuza satmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince en kaliteli malları getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.,

Alışveriş yapan vatandaşlar ise hem uygun fiyatıyla hem de kalitesiyle manav Mehmet Karahan'ın ürünlerini tercih ettiklerini söyledi. Manav Mehmet Karahan'ın sosyal medyada paylaştığı gündem olan videosundaki ürünlerin fiyatını tek tek sayması ve her şeyin uygun olduğunu söylemesi ise dikkat çekti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakterilerden doğal boya üretildiBakterilerden doğal boya üretildi
Egzersizin bir faydası daha bulundu! İlaç kadar etkiliymişEgzersizin bir faydası daha bulundu! İlaç kadar etkiliymiş

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Pazar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

3 ay zorunlu izne çıkarılmıştı! İşte Pazarcı yerine getirilen isim

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarına açıklama!

"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddialarına açıklama!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

CANLI : Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırdı!

Eşref Rüya ekranlara veda mı etti? Yapım şirketi duyurdu

Eşref Rüya ekranlara veda mı etti? Yapım şirketi duyurdu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

BİM'e para sayma makinesi geliyor! 23 Mayıs 2026 BİM kataloğu

BİM'e para sayma makinesi geliyor! 23 Mayıs 2026 BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.