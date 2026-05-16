Araştırmalar egzersizin bir faydasını daha buldu! İlaç kadar etkili

Günlük yaşamın yoğun temposu ve artan stres, birçok kişiyi rahatlama yolları aramaya yönlendirirken, düzenli egzersizin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. İngiltere’de gerçekleştirilen çalışmada, düzenli fiziksel aktivitenin depresyon tedavisinde terapi ve antidepresan ilaçlarla benzer düzeyde fayda sağlayabileceği belirlendi.

Araştırmacılar, egzersizin hem stres seviyesini düşürdüğünü hem de kişinin kendini daha iyi hissetmesine katkı sunduğunu vurgularken, sporun ilaç ya da terapi tercih etmeyen kişiler için önemli bir destek yöntemi olabileceğini ifade etti.

İLAÇLAR KADAR ETKİLİYMİŞ

Son yapılan bir araştırma egzersizin bir faydasını daha ortaya çıkardı. Düzenli egzersiz yapmanın depresyon tedavisinde antidepresan ilaçlar kadar etkili olduğu tespit edildi.

İngiltere'de yapılan araştırmada düzenli egzersizin depresyon tedavisinde terapi ve ilaçlardan daha etkili olabileceğini ortaya koydu. Çalışmada ayrıca egzersizin antidepresanlarla benzer etkiler gösterebildiği ve terapi ya da ilaç kullanmak istemeyenler için önemli bir alternatif olabileceği belirtiliyor.