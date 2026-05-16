Bakterilerden doğal boya üretildi: 2 bin yıllık motiflere işlendi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Neslihan Dikbaş ile Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Aslıhan Eroğlu, 'Bakteriden Sanata' adlı proje geliştirdi. Bakterilerden mikrobiyal pigmentlerle doğal boya ürettiler.

Tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan sentetik boyaların çevreye zararını azaltmak amacıyla çalışma başlatan Prof. Dr. Neslihan Dikbaş ile Prof. Dr. Ayşe Aslıhan Eroğlu, laboratuvar ortamında ürettikleri mikrobiyal pigmentlerden doğal boya elde etti.

Araştırma görevlileri Sevda Uçar ve Şeyma Alim’in de yer aldığı projede, bakterilerden elde edilen pigmentlerle boyanan yün iplikler dokuma tezgahlarında halıya dönüştürüldü.

Eroğlu, doğal boyalarla renklendirilen ipliklerle Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip motifleri halılara işledi. Dokunan halılar, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda sergilendi.

"RENKLENDİRDİĞİMİZ YÜNLERİ HALI DOKUMADA KULLANDIK"

Bakterilerden renk üretiminin önemli bir çalışma olduğunu belirten Eroğlu, "Doğal, çevresel ve yenilenebilir kaynaklara ihtiyaç duyulan günümüzde önemli bir çalışma yaptık. Kimyasal boyaların zararlarını önlemek, çevreye ve sağlığa zarar vermeyen yeni yollar geliştirmek amacıyla bu projeyi yürüttük. Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Neslihan Dikbaş hocamızla birlikte hem bilimsel hem de sanatsal yönü olan bir çalışma gerçekleştirdik. Bakterilerden pigmentler üretildi, çeşitli testlerden geçirildi. Elde edilen boyalarla renklendirdiğimiz yünleri halı dokumada kullandık. Doğa içerisinde herhangi bir zararı olmayan, sağlıklı ve çevre dostu üretimler yapmayı amaçladık" dedi.

"SAĞLIKLI VE ÇEVRE DOSTU ÜRETİM"

Bilimi sanatla buluşturan özgün bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Neslihan Dikbaş ise "Özellikle sürdürülebilirliğe destek veren bir çalışma oldu. Bakterilerden izole ettiğimiz pigmentleri boyar hale getirerek yünleri boyadık. Boyadığımız ipliklerle Aslıhan Hocamız halı dokudu. Boyar materyaller genellikle sentetik içerikli. Bunların yerine kullanılabilecek doğal materyalleri ortaya koymak çok önemli. Çevresel açıdan da önemli bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

"PİGMENTLER, BAKTERİLERDEN"

Sentetik boyar maddelere doğal alternatif geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Dikbaş, "Birçok renk elde ettik ancak sergide sarı, turuncu ve kırmızı pigmentlerle hazırlanan çalışmaları sergiledik. Bu pigmentlerin tamamı bakterilerden elde edildi. Çevresel açıdan büyük kazanım sağlayacak bir çalışma. Şu an ön çalışma niteliğinde, daha da geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Tekstil Erzurum Bakteri boya
