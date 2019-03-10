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Herkesin gözü Beren Saat'te... Yeni paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, yeni bir Instagram paylaşımı yaptı.

Herkesin gözü Beren Saat'te... Yeni paylaşım

26 Şubat'ta Instagram'da paylaştığı hüzünlü doğum günü notuyla şaşırtan, Kenan Doğulu ile boşanacağı konuşulan Beren Saat, bugün Instagram hesabından şu sözü paylaştı:

“Kadınların erkeklerden ziyade uykuya daha fazla ihtiyacı var, çünkü ataerkillikle mücadele etmek yorucu.”

Beren Saat’in Instagram’da yaptığı “En hüzünlü doğum günüm” paylaşımı, Kenan Doğulu ile boşanacakları iddialarına yol açmıştı. Doğulu, bunun üzerine "Boşanma yok" diye açıklama yapsa da Beren Saat'in son cevabı ortada bir belirsizlik olduğu yorumlarına neden olmuştu.


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