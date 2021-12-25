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Herkesin gözü bu maçtaydı! Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasında çıt çıkmadı

25.12.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Trabzonspor Haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Emre Eyisoy ve İbrahim Bozbey yaptı. Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren bu mücadele karşılıklı ataklarla başladı. Heyecan dolu maç 0-0'lık skorla sonuçlandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Herkesin gözü bu maçtaydı! Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasında çıt çıkmadı

Son dakika: Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısında Trabzonspor'un direkten dönen 2 şutu taraftarları heyecanlandırdı. Herkesin hafta başından beri heyecanla beklediği maç 0-0'lık skorla sonuçlandı.

DİREĞİ GEÇEMEDİ

  1. dakikada Bakasetas’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

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BİR DİREK DAHA!

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  1. dakikada Hamsık’in ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Cornelius’un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

5 YILDIR EVİNDE YENEMEDİ

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Trabzonspor ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 27 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Süper Lig'de bugüne kadar 27 kez Medipol Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, evinde son galibiyetini 2015 yılında almıştı.

KAPALI GİŞE

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2021-22 sezonunun ilk yarısının kapanış maçına Trabzonspor taraftarı adeta akın etti. Satışa çıkan biletlerin yüzde 99'u tükendi, 40 binden fazla coşkulu taraftar tribünleri doldurdu. Zorlu karşılaşmaya gurbetçilerin ilgisi büyük olurken, yerel yönetimler kent içi trafiği rahatlatmak için ilçelerden gelen taraftarlar için otobüs kaldırdı.
Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) hafta içi aldığı karara göre, Trabzonspor'un bu akşamki karşılaşması itibariyle başlamak üzere maç saatlerinde kente TIR girişleri yasaklandı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Trabzonspor
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