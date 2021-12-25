Son dakika: Trabzonspor-Başakşehir maçında olay! Hasan Ali Kaldırım'dan muhabire tepki...

Son dakika: Süper Lig'de 19. hafta maçında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılıklı atakların olduğu maçta gol sesi çıkmadı. Maç sonunda tartışmalı bir pozisyon gündeme geldi. Yayıncı kuruluş muhabiri Hasan Ali Kaldırım'a bu soruyu sormasının üzerine hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İşte detaylar...

"BUNU BURADA SORMANIZ AYIP"

Hasan Ali Kaldırım, "Rakip oyuncu beni itti. Topu uzaklaştırmak istedim. Bilerek olmadı. Ayağımdan elime çarptı. Penaltı verilse haklı olmazdı. Basit pozisyonlar. Bunu sormanız burada ayıp." dedi.

GÜNTEKİN ONAY'DAN TEPKİ

beIN SPORTS'ta görev alan Güntekin Onay, Hasan Ali'nin tepki göstermesinin ardından canlı yayında cevap verdi. Güntekin Onay, "Bütün Türkiye'nin konuştuğu bir pozisyon. Kimin neyi soracağına, konuşacağına Hasan Ali karar vermiyor." ifadelerini kullandı.

