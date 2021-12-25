SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Son dakika: Trabzonspor-Başakşehir maçında olay! Hasan Ali Kaldırım'dan muhabire tepki...

Son dakika: Trabzonspor-Başakşehir maçında olay! Hasan Ali Kaldırım'dan muhabire tepki...

25.12.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Haberleri: Süper Lig'in lideri Trabzonspor ile Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan Medipol Başakşehir'in karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. Maç sonunda Hasan Ali Kaldırım'a yayıncı kuruluş muhabirinin soru sorması üzerine tecrübeli oyuncu tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşta görev yapan Güntekin Onay da Hasan Ali'nin tepkisine tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Trabzonspor-Başakşehir maçında olay! Hasan Ali Kaldırım'dan muhabire tepki...
Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: İstanbul Başakşehir
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika: Süper Lig'de 19. hafta maçında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılıklı atakların olduğu maçta gol sesi çıkmadı. Maç sonunda tartışmalı bir pozisyon gündeme geldi. Yayıncı kuruluş muhabiri Hasan Ali Kaldırım'a bu soruyu sormasının üzerine hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. İşte detaylar...

"BUNU BURADA SORMANIZ AYIP"

829x469-trabzonspor-basaksehir-macinda-penalti-bekledi-hasan-ali-kaldirim-1640455203120

Hasan Ali Kaldırım, "Rakip oyuncu beni itti. Topu uzaklaştırmak istedim. Bilerek olmadı. Ayağımdan elime çarptı. Penaltı verilse haklı olmazdı. Basit pozisyonlar. Bunu sormanız burada ayıp." dedi.

GÜNTEKİN ONAY'DAN TEPKİ

Güntekin_Onay_2021

beIN SPORTS'ta görev alan Güntekin Onay, Hasan Ali'nin tepki göstermesinin ardından canlı yayında cevap verdi. Güntekin Onay, "Bütün Türkiye'nin konuştuğu bir pozisyon. Kimin neyi soracağına, konuşacağına Hasan Ali karar vermiyor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDilan Çiçek Deniz aileye girdi!Dilan Çiçek Deniz aileye girdi!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Trabzonspor'a gidiyor mu? Edin Visca açıklaması geldiTrabzonspor'a gidiyor mu? Edin Visca açıklaması geldi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başakşehir Trabzonspor Hasan Ali Kaldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

'Yastık altı' altını olanlara fırsat! Yeni düzenleme...

Erdoğan'dan "Asiye Ateş" mesajı: "Bedelini ödeyeceksiniz"

Erdoğan'dan "Asiye Ateş" mesajı: "Bedelini ödeyeceksiniz"

Trabzonspor'a 'evet' dedi

Trabzonspor'a 'evet' dedi

Galatasaray'dan 7 maç sonra 3 puan!

Galatasaray'dan 7 maç sonra 3 puan!

Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi transferini açıkladı!

Kerem Aktürkoğlu'ndan inanılmaz gol

Kerem Aktürkoğlu'ndan inanılmaz gol

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Sergen Yalçın'a Acun Ilıcalı kancası!

Sergen Yalçın'a Acun Ilıcalı kancası!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Vitor Pereira'nın yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi sona erdi

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.