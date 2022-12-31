Düğünden sadece 3 gün sonra ihaneti ortaya çıktı! Karısını kayınvalidesiyle kendi evlerinde aldattı

Endonezya’da yaşayan Nelida isimli bir kadın 5 yıl nikahsız birliktelik yaşadığı sevgilisiyle geniş bir davetli listesinin bulunduğu bir düğünle dünyaevine girdi. Çift için her şey çok mutlu bir şekilde giderken Nelida düğünden sadece 3 gün sonra kocasının ihanetiyle yüzleşti. Nelida’nın yaşadığı evde cinsel birlikteliğe giren damat ve kayınvalidesi komşular tarafından yakalandı. İkili cinsel ilişkilerinin ilk olmadığını daha önce de birliktelik yaşadıklarını söyledi.

MESAJLARI YAKALADI

Komşularının durumu kendisine bildirmesinden sonra kocasının telefonunu karıştıran Nelida, eşi ve annesinin cinsel içerikli mesajlarını yakaladı. İhaneti öğrendikten sonra kocasından ayrılamaya karar verdiğini dile getiren Nelida annesinin tavırlarının düğünden sonra değiştiğini de itiraf etti. Nelida düğünün ardından annesinin kendisine hakaretler ettiğini ve garip davranışlar sergilediğini belirterek, “Düğünden sonra annem bana çok garip davranmaya başladı. Kötü bakıyordu ve bana sürekli hakaretler ediyordu. Bunun nedeninin kocamla ilişkisi olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm" dedi.