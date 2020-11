Herkesin kâbusu olan Orphan filmindeki rolüne geri dönüyor

Ülkemizde Evdeki Düşman adıyla gösterilen Orphan filminin öncesini konu alacak olan Orphan: The First Kill’den ilk bilgileri gelmeye başladı. Orphan filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Isabelle Fuhrman, Esther rolüne geri dönüyor.

Orphan: The First Kill’in yönetmen koltuğunda Stay Alive, The Devil Inside, The Boy gibi korku filmlerine imza atan William Brent Bell oturacak.

Orphan: The First Kill konusu; Estonya’da bir psikiyatri servisinden kaçıp zengin bir ailenin kayıp kızının kılığına girerek Amerika’ya seyahat eden Leena Klammer’ın hikâyesine odaklanılıyor. Klammer, ilk filmde Esther Koleman olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak Leena’nın Esther olarak yeni hayatı beklenmedik olaylara sahne olurken onu, ne pahasına olursa olsun ailesini koruyacak bir annenin karşısına çıkarır.

Filmin oyuncu kadrosuna ayrıca Hustlers, Jason Bourne, Silver Linings Playbook, Dexter gibi yapımlarda rol alan Julia Stiles da dâhil oldu. Filmin vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.