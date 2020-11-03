Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Herkesin kâbusu olan Orphan filmindeki rolüne geri dönüyor

Herkesin kâbusu olan Orphan filmindeki rolüne geri dönüyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Vizyona girdiği 2009 yılındaki Orphan filminde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Isabelle Fuhrman, Esther rolüne geri dönüyor.

Herkesin kâbusu olan Orphan filmindeki rolüne geri dönüyor

Ülkemizde Evdeki Düşman adıyla gösterilen Orphan filminin öncesini konu alacak olan Orphan: The First Kill’den ilk bilgileri gelmeye başladı. Orphan filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Isabelle Fuhrman, Esther rolüne geri dönüyor.

Orphan: The First Kill’in yönetmen koltuğunda Stay Alive, The Devil Inside, The Boy gibi korku filmlerine imza atan William Brent Bell oturacak.

Orphan: The First Kill konusu; Estonya’da bir psikiyatri servisinden kaçıp zengin bir ailenin kayıp kızının kılığına girerek Amerika’ya seyahat eden Leena Klammer’ın hikâyesine odaklanılıyor. Klammer, ilk filmde Esther Koleman olarak karşımıza çıkmıştı. Ancak Leena’nın Esther olarak yeni hayatı beklenmedik olaylara sahne olurken onu, ne pahasına olursa olsun ailesini koruyacak bir annenin karşısına çıkarır.

Filmin oyuncu kadrosuna ayrıca Hustlers, Jason Bourne, Silver Linings Playbook, Dexter gibi yapımlarda rol alan Julia Stiles da dâhil oldu. Filmin vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Soğuk Savaş defterini bu sefer İsveç açıyor Soğuk Savaş defterini bu sefer İsveç açıyor
Yeni sezonda kadroyu genişlettiler Yeni sezonda kadroyu genişlettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
Mumyalanmış "olağandışı" hayvan görenleri şaşırttı
Mumyalanmış "olağandışı" hayvan görenleri şaşırttı
O rolü 'Yüzüklerin Efendisi'ni anlamadığı için reddetmiş
O rolü 'Yüzüklerin Efendisi'ni anlamadığı için reddetmiş
Baby Shark’tan kırılması zor YouTube rekoru
Baby Shark’tan kırılması zor YouTube rekoru
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Böyle bir şey olabilir mi? Spider-Man ile Deadpool bir araya geliyor
Böyle bir şey olabilir mi? Spider-Man ile Deadpool bir araya geliyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Hayranlar isyanda! Önce yayınladılar sonra kaldırdılar
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Efsane seriler hiç olmadığı kadar net oluyor
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Aşk, entrika, ihanet... İşte sinemanın en iyileri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doctor Strange 2'den beklenen haber nihayet geldi
Doctor Strange 2'den beklenen haber nihayet geldi
Soğuk Savaş defterini bu sefer İsveç açıyor
Soğuk Savaş defterini bu sefer İsveç açıyor
O anların başkahramanı konuştu: 'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
'Tecavüz sahnesi kariyerimin en kötü anıydı'
Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak
Yeni filminde babasıyla başrolü paylaşacak
Dungeons & Dragons hayranlarına dev müjde
Dungeons & Dragons hayranlarına dev müjde
Mumyalanmış "olağandışı" hayvan görenleri şaşırttı
Mumyalanmış "olağandışı" hayvan görenleri şaşırttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.