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    4. Herkesin merak edeceği Ali Nazik tarifi! Tam kıvamında Ali Nazik nasıl yapılır?

    Herkesin merak edeceği Ali Nazik tarifi! Tam kıvamında Ali Nazik nasıl yapılır?

    05.06.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ali Nazik Türk mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer alıyor. Patlıcan kullanılarak yapılan bu enfes lezzet yemek davetlerinin ve özel günlerin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Ali Nazik nasıl yapılır merak ediyorsanız bu Ali Nazik tarifini deneyebilirsiniz.

    Herkesin merak edeceği Ali Nazik tarifi! Tam kıvamında Ali Nazik nasıl yapılır?

    Patlıcan yaz aylarının en sevilen sebzelerinden. Kızartması ayrı közlemesi ayrı lezzetli olan patlıcanın tüm çeşitleri yaz ayına damga vuruyor. Közlenmiş patlıcanlarla hazırlanan Ali Nazik tarifinin de kesinlikle denenmesi gerekiyor.

    MALZEMELER

    • Patlıcan için Malzemeler
    • 4 adet patlıcan – közlenmiş
    • 2 diş sarımsak
    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • 5 yemek kaşığı süzme yoğurt
    • Tuz
    • Karabiber
    • Kıymalı Harç için Malzemeler
    • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 400 gr. dana kıyma
    • Tuz
    • Karabiber
    • Süslemek için Malzemeler
    • 1 adet domates
    • 1 adet sivri biber
    • ½ demet maydanoz – ince kıyılmış
    • Üzeri için Malzemeler
    • 2 yemek kaşığı tereyağı
    • Toz kırmızı biber
    • Tabanı için Malzemeler
    • ½ adet ramazan pidesi
    • 2 yemek kaşığı tereyağı

    TARİF

    • Biber ve domatesi 4’er eşit parçaya bölün, izli tavayı ocakta ısıtın ve iz alana kadar pişirin.
    • Patlıcanları közleyin, soyun, tuz karabiberle baharatlandırarak bıçakla kıyın.
    • Sarımsakları ekleyip ince ince kıymaya devam edin.
    • Bir tavada zeytinyağını kızdırın içine, kıyma, tuz ve karabiber ekleyip kavurun.
    • Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Kıyılmış sarımsakla beraber harmanladığınız patlıcanı tavaya alıp iyice ısıtın.
    • Ardından patlıcanları tavadan alıp yoğurtla karıştırın.
    • Bir tavada tereyağını eriyin ve küp olacak şekilde doğradığınız ramazan pidesini tereyağında çevirin.
    • Servis için;
    • Ramazan pidelerini tabağa yerleştirin.
    • Patlıcanı pidelerin üzerine yayın.
    • Üzerine kavrulmuş kıymayı ve 1 tutam kıyılmış maydanozu serpin.
    • Yanlarına domates ve biberleri yerleştirin.
    • Son olarak toz biberle kızdırdığınız tereyağı gezdirerek servis edin.

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    AFİYET OLSUN!

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