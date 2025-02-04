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Herkeste nasıl yazılır? Herkeste mi herkesde mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.01.2025 19:27
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Türkçemiz sözcük sayısı yönünden epey fazladır. Kelimelerin yanı sıra soru eki, hâl durum eki, eşitlik eki, çokluk eki gibi pek çok farklı ekte bulunmaktadır. Bu ekler bazı sözcüklerin sonuna bitişik olarak yazılırken bazılarında ise ayrı olarak yazılmaktadır. Hâl böyle olunca sözcüklerin doğru yazımı konusunda tereddüt yaşanabilmektedir. Yazımında sıklıkla hataya düşülen sözcüklerden biri herkeste kelimesidir. Peki, herkeste nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Herkeste nasıl yazılır? Herkeste mi herkesde mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk dilinde hem yazılışları hem de söyleniş şekilleri yönünden birbirinden farklı çok sayıda sözcük mevcuttur. Bu sözcüklerin bazıları sonuna ek alarak farklı anlamları taşıyabilmektedir. Kelimelerde en sık rastlanılan olumsuz durumlardan biri imla hatası yapılarak kullanılmasıdır. Herkeste sözcüğü de yazım stilinde yaygın olarak imla yanlışı görülen sözcüklerden biridir. Bu yüzden herkeste yazımı konusu pek çok kullanıcı için ayrı bir öneme sahiptir.

Herkeste nasıl yazılır?

Yazılı ya da sözlü sohbetlerde birçok farklı kelime karşımıza çıkmaktadır. Herkeste kelimesi de dilimizde sıklıkla kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Bu kelime çoğu kişi tarafından hatalı olarak yazıldığı için ortaya manası bozulmuş olan cümleler çıkabilmektedir.

Dilimizi zenginleştiren sözcükleri doğru kullanmak için yazım kuralına hâkim olmamız gerekmektedir. Yazım kuralları da kendi içerisinde farklı başlıklar içermektedir. Hal böyle olunca insanların kafası karışabilmekte ve kelimelerin yazımında imla yanlışlarına rastlanılabilmektedir. Sözcüklerin doğru kullanımlarını öğrenmek için genellikle Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulmuş olan güncel Türkçe sözlük sitesine giriş yapılır. Bu bağlamda herkeste TDK’ye göre her zaman “herkeste” şeklinde kullanılması gereken bir sözcüktür.

Herkeste mi herkesde mi?

Günümüzde pek çok kişi yazışmalarda herkeste sözcüğünü “herkesde” şeklinde kullanmaktadır. Herkeste kelimesinin sonunda yer alan “te” eki, ünsüz benzeşmesi durumundan kaynaklı “de” iken “te” ekine dönüşmüştür. Herkesde sonunda yer alan ek ise “dahi” manasını taşıyan bir bağlaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcükte bitişik değil, “de” eki ayrı olarak yazılmalıdır.

Türk Dil Kurumunun yazım kuralları sayfasına göre herkeste sözcüğü de “herkeste” şeklinde yazılması gereken kelimelerden biridir. Bu kelimenin sonuna “de” eki alarak kullanılması, TDK yönünden yanlış kabul edilmektedir.

Dilbilgisinde yer alan ekleri doğru bir şekilde kullanmak anlam bütünlüğünün bozulmaması açısından önemlidir. Bütün bu bilgileri değerlendirdiğimizde herkeste doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Herkeste (doğru kullanım)
  • Herkesde (yanlış kullanım)
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