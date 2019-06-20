Mynet Trend

Heroes of the Storm’da Mecha fırtınası başladı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 20.06.2019 15:56 | Son Güncelleme

Neo-Stormwind’i yerle bir etmeye kararlı olan Mecha Malthael bir kez daha Nexus’u tehdit ediyor.

Heroes of the Storm’da Mecha fırtınası başladı

Blizzard’ın MOBA oyunu Heroes of the Storm yeni skin’leriyle karşımızda. Artık Mecha Valla ve Mecha Yrel ile birlikte Mecha Malthael ve Xenotech’in korkunç planlarına dur deme vakti. Elbette böylesi ölümcül bir savaşa girmeden önce ekipmanlarınızı doğru seçmeniz gerek. MechaStorm II etkinliği ile birlikte gelen yepyeni skin’ler şu şekilde:

Yeni Mecha Yrel Skin
Yeni Mecha Valla Skin
Yeni Xenotech Malthael Skin
Yeni Seraph Wing Mount

Bu savaşta yerinizi alabilmek için öncelikle MechaStorm II görevini başarıyla tamamlamanız gerekiyor. Tekrar edilebilir savaş görevleri boyunca Mecha Tyrael’i tamir edin, iyileştirin ve ona Mecha Malthael’le baş edebilecek gücü kazandırın. Hem kahraman Tyrael’i hem de benzersiz Perfect Mecha Tyrael skin’ini elde etmek için görevleri tekrar edebilir, bir yandan da mecha temalı spreyler, portreler ve loot sandıkları kazanabilirsiniz.

Yine Yeni Yeniden Chen

Bu güncellemeyle gelen tek şey epik Mecha skin’leri değil. İksirsiz şurdan şuraya gidemeyenlerin favori kahramanı Chen baştan aşağı yenileniyor.

[https://karikocagaming.com/haberler/nianticin-harry-potter-wizards-unite-cikis-tarihi-belli-oldu](Niantic’in Harry Potter: Wizards Unite Çıkış Tarihi Belli Oldu)

PARTNERYatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...Yatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...
Harry Potter: Wizards Unite çıkış tarihi belli olduHarry Potter: Wizards Unite çıkış tarihi belli oldu
Huawei P30 Pro için güncelleme yayınlandıHuawei P30 Pro için güncelleme yayınlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
heroes of the storm Mecha Malthael

En Çok Okunan Trend Haberler

25 yıldır böylesi görülmemişti! 'En kralını bulduk'

25 yıldır böylesi görülmemişti! 'En kralını bulduk'

Aşiret düğününde takı takma yarışına girdiler

Aşiret düğününde takı takma yarışına girdiler

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü!

Sır gibi sakladığı oğlu büyüdü!

İstanbul'daki fuhuş baskınında şok görüntü!

İstanbul'daki fuhuş baskınında şok görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Çok şaşıracaksınız! 2 metreden yere atarak test ettik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Overwatch’ta hediye yağmuru başlıyor

Overwatch’ta hediye yağmuru başlıyor

Cyberpunk 2077, The Witcher 3 gibi ek paketlerle geliyor

Cyberpunk 2077 ek paketlerle geliyor

Niantic’in Harry Potter: Wizards Unite çıkış tarihi belli oldu

Harry Potter: Wizards Unite çıkış tarihi belli oldu

Huawei P30 Pro için bugün DC dimming güncellemesi yayınlandı

Huawei P30 Pro için güncelleme yayınlandı

Samsung Galaxy Note 10 için ilk dişe dokunur sızıntı geldi

Merakla bekleniyordu! İlk bilgiler sızdı

İndirime giren Xbox 360 oyunları ile karşınızdayız

İşte indirime giren oyunlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.