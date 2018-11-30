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Herşey sağlık için! Testisler fora

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 30.11.2018 12:13 | Son Güncelleme

İngiltere dün canlı yayınlanan sabah programını konuşuyor! Zira reality show yıldızı Chris Hughes'in canlı yayında yaptırdığı testis muayenesi, testis kanserine karşı farkındalık yarattığı için bazı izleyicilerden olumlu tepki alırken, bazılarının eleştirilerinin hedefi oldu.

Herşey sağlık için! Testisler fora

Testis kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla Hughes, This Morning (Bu Sabah) programında canlı yayında testislerini muayene ettirdi.

Programa bir bornozla katılan 25 yaşındaki Hughes, kameraların önünde penisi kapatarak, testislerini açıkta bıraktı.

Uzman doktor Chris Steele tarafından bir kaç dakika boyunca muayene edilen Hughes'ın o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Öte yandan sabah kuşağında bu muayenenin açık bir şekilde yayınlanması olumlu ve olumsuz tepkilere neden oldu.

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Bir çok izleyici 'Sabah sabah Hughes'in testislerini görmek zorunda mıyız?' diye tepki verirken, bazıları genç yıldızı cesareti için tebrik etti.


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testis sağlık testis kanseri muayene canlı yayın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Haftaya prostat muayenesini de bekliyoruz.
cesaret mi :D kameraya kıçını dönerek bu işlemi yapamaz mıydı? bırakın bu sapıklıkları..
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