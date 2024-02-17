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Hertha Berlin-Magdeburg maçında eşi benzeri görülmeyen karar! Sahaya atılan tenis topları yüzünden...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
17.02.2024 11:12 | Son Güncelleme:
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Almanya Bundesliga 2'de 22. hafta maçında Hertha Berlin, Magdeburg'u konuk etti. Hertha Berlin maçtan 3-2 galip ayrılsa dahi maça damga vuran başka bir olay oldu. Sosyal medyada da defalarca paylaşılan o anlarda hakemin eşi benzeri görülmemiş kararı gündeme oturdu.

Hertha Berlin sahasında karşılaştığı Magdeburg'u 33 ve 59. dakikalarda Reese ve 39. dakikada Dardai'nin kaydettiği gollerle 3-2 yendi. Magdeburg'un gollerini ise 22. dakikada Atik, 51. dakikada Müller kaydetti. Konuk takım Magdeburg'ta Hugonet 37. dakikada kırmızı kart görerek sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bu sonucun ardından Herha Berlin 32 puana yükselirken Magdeburg ise 27 puanda kaldı.

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DEVRE ARASI OYNATILMADI

Karşılaşmanın 45. dakikasında sahaya atılan tenis topları yüzünden maçın hakemi Exner, oyuna bir süre ara verdi. Verilen ara sonrası oyun tekrar devam etti.

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Hakem Exner, ilk yarı biter bitmez oyuncuları soyunma odasına göndermedi. Futbolcuların yerlerinin değişmesini bekleyen hakem ikinciyi yarıyı devre arası olmadan direkt başlattı.

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Exner'in eşi benzeri görülmemiş bu kararı sosyal medyanın gündemine otururken futbol otoriteleri kararın doğru olup olmadığını tartışıyor.

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