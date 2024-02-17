Hertha Berlin-Magdeburg maçında eşi benzeri görülmeyen karar! Sahaya atılan tenis topları yüzünden...

Hertha Berlin sahasında karşılaştığı Magdeburg'u 33 ve 59. dakikalarda Reese ve 39. dakikada Dardai'nin kaydettiği gollerle 3-2 yendi. Magdeburg'un gollerini ise 22. dakikada Atik, 51. dakikada Müller kaydetti. Konuk takım Magdeburg'ta Hugonet 37. dakikada kırmızı kart görerek sahayı terk etmek zorunda kaldı. Bu sonucun ardından Herha Berlin 32 puana yükselirken Magdeburg ise 27 puanda kaldı.

DEVRE ARASI OYNATILMADI

Karşılaşmanın 45. dakikasında sahaya atılan tenis topları yüzünden maçın hakemi Exner, oyuna bir süre ara verdi. Verilen ara sonrası oyun tekrar devam etti.

Hakem Exner, ilk yarı biter bitmez oyuncuları soyunma odasına göndermedi. Futbolcuların yerlerinin değişmesini bekleyen hakem ikinciyi yarıyı devre arası olmadan direkt başlattı.

Exner'in eşi benzeri görülmemiş bu kararı sosyal medyanın gündemine otururken futbol otoriteleri kararın doğru olup olmadığını tartışıyor.





