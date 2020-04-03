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Heung-Min Son, liglere verilen koronavirüs arasında askere gitti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.04.2020 22:44 | Son Güncelleme

Heung-Min Son, virüs nedeniyle liglere verilen arada vatani görevini yerine getirmek için ülkesi Güney Kore'ye gitti.

Heung-Min Son, liglere verilen koronavirüs arasında askere gitti

Dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği bu günlerde, Tottenham'dan Heung-Min Son ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Uzun süredir askerlik konusuyla gündeme gelen yıldız oyuncu, liglere verilen arayı fırsat bilerek takımından izin aldı ve vatani görevini yerine getirmek için ülkesi Güney Kore'ye gitti.

4 HAFTA ASKERLİK YAPACAK

Yapılan koronavirüs testlerinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmaması üzerine ülkeye giriş yapan 27 yaşındaki futbolcunun birliğine teslim olduğu belirtildi.Heung-Min Son, 4 hafta süreyle askerlik hizmetini yerine getirecek ve Mayıs ayında terhis olacak. Güney Koreli oyuncu, İngiltere’ye döndüğündeyse tedbir amacıyla 2 hafta karantinada tutulacak.

HAPİS CEZASI

Heung-Min Son, Asya Oyunları'nda Güney Kore Milli Takımı'yla altın madalya kazanmış ve bu sayede normalde 21 ay olan askerlik süresinin 4 haftaya inmesini sağlamıştı. Tecrübeli oyuncu, askerlik görevini yerine getirmemesi durumunda yasalara göre hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.


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Tottenham Heung-Min Son guney kore

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