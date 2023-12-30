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Heyecanla bekleniyordu! Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'ın ilk afişi yayınlandı

30.12.2023 08:44 | Son Güncelleme:
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Ay Yapım’ın heyecanla beklenen başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı buluşturan dizisi Gaddar'ın ilk afişi yayınlandı. Çok yakında ekranlara gelecek dizi ilk tanıtımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ay Yapım’ın yeni dizisi Gaddar çok yakında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin afişi yayınlandı.

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Senaryosunu Hürer Ebeoğlu’nun kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk’ün oturduğu dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor.

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Çağatay Ulusoy’u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.


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Çağatay Ulusoy GADDAR
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