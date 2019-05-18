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Heyecanla nişanlandığını duyurdu ama yüzüğü görenler kızı yerden yere vurdu!

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 18.05.2019 10:31 | Son Güncelleme

Heyecana kapılıp sevgilisinin ona evlenme teklifi ettiği yüzüğü sosyal medyada paylaştı. Fakat kızın takipçileri ve diğer sosyal medya kullanıcıları yüzüğü gördükten sonra onun gibi "mutlu" tepkiler veremedi.

Heyecanla nişanlandığını duyurdu ama yüzüğü görenler kızı yerden yere vurdu!

Nişan yüzüğünün önemini kadınlar kadar erkekler de farkında. Tek taşın büyüklüğü, taşın rengi, yüzüğün kesimi... Bunun gibi daha birçok özelliği artık çoğu erkek de ezbere biliyor.

Şimdi okuyacağınız hikayedeki yüzük ise bugüne kadar gördüklerinizden çok farklı!

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Bir kadın sosyal medyada sevgilisinin ona armağan ettiği "yüzüğün" fotoğrafını paylaşarak "Sevgilim şimdi nişanlım oldu! Bana kendi saç kıllarından yüzük yapmış, onunla evlenme teklifi etti" dedi.

Yüzüğü görenler ise fotoğrafı görünce ne kadar iğrendiklerini yazarken, kadının heyecanının tam tersi tepkiler verdi.
Bir takipçi, "Adamı çok da sevsem asla onun saçından yapılmış bir yüzüğü parmağıma takmam" yazarken diğer takipçilerden biri "Saçından kılı koparıp parmağına dolamış sen de nişan yüzüğü sanıyorsun. Nişanlandığınıza emin misin?" dedi.

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