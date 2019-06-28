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Heyelanlı mahallede yamaçtaki evler askıda kaldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

Ordu'nun Aybastı ilçesinde geçen ay yaşanan heyelan nedeniyle 22 bina ile 1 caminin yıkıldığı, 61 binadaki 80 konutun tahliye edildiği Sağlık Mahallesi'nde çok sayıda ev yamaçta askıda kaldı. Evler boşaltılırken, bazı vatandaşlar heyelanlı bölgede yıkılma riski taşıyan evlerden kalan eşyalarını almaya çalışıyor. Köylerine dönmek isteyen vatandaşlar, zemin etütlerinin bir an önce tamamlanmasını istiyor.

Heyelanlı mahallede yamaçtaki evler askıda kaldı

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde geçen ay meydana gelen heyelan nedeniyle 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkıldı. Mahallede 2 bina dışındaki tüm binalar heyelandan etkilenirken mahalleye giriş de yasaklandı. Heyelandan etkilenmeyen 2 bina henüz tahliye edilmezken, evlerinden ayrılan vatandaşlarda her gün mahalleye gelerek evlerini izliyor, tarım arazilerinde çalışıyor.

Heyelanlı mahallede yamaçtaki evler askıda kaldı

Doğal afetin ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin başlattığı zemin etüt çalışmaları sürerken, vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Şehirde kirada yaşayan vatandaşlar, mahalleye dönmek istediklerini belirterek kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor. Binaların yıkılmasıyla oluşan enkaz ise görenleri korkutuyor.

'GELİYORUZ ÇOK ÜZGÜN HALDE GERİ DÖNÜYORUZ'

Heyelanlı mahallede yamaçtaki evler askıda kaldı

Mahalle sakinlerinden Hanife Yılmaz, mahalleye girişin yasak olmasına rağmen her gün gelip evlerini baktıklarını, hasret giderdiklerini belirterek, “Buraya giriş yasak, eşyalarımız halen evlerimizde duruyor. Her gün gidip geliyoruz. Devletten yardım bekliyoruz. Herkes burada mağdur, mahalleden giderken çok üzüldük. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Gittiğimiz yerde hayvancılık yapmaya devam edeceğiz. Eşyalarımızı götürebildiğimizi götürdük kalanı burada, çok mağduruz. Evden çıkmak öyle kolay bir şey mi, hep ağlaya ağlaya gittik. Geliyoruz çok üzgün halde geri dönüyoruz” dedi.

'FINDIĞIMIZ İÇİN YOL İSTİYORUZ'

Heyelanlı mahallede yamaçtaki evler askıda kaldı

Durmuş Toraman ise hayvanları için devletten yardım beklediğini belirterek, "Biz burada şu anda mağduruz, bize yol lazım, hayvanlarımız için ahır lazım. Bize kira yardımı yapıldı. Tarım alanlarımız heyelanda zarar gördü. Mezarlarımız var, oraya ulaşmaya yol yok. Mahalleye giriş yasak, bariyer koydular. Ancak hayvanlarımızı buraya getirip otlatmaya çalışıyoruz, fakat bahçeye geçmek için yol sorunu var. Fındığımızı nasıl toplayacağız, heyelanlı alanda bahçelerimiz var. Tehlikeye rağmen gidiyoruz, gidecek yolumuz yok. Ramazan'dan sonra buraya pek uğrayan yok. Fındık zamanı fındığı sırtımızda mı getireceğiz. Devletten çözüm bekliyoruz " şeklinde konuştu. (DHA)

Heyelanlı mahallede yamaçtaki evler askıda kaldı

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ordu Aybastı

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