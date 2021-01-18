Hiç bu kadar davetkar ve tehlikeli olmamıştı... Flack 2. sezondan ilk fragman geldi

Flack 2. sezondan ilk fragman yayınlandı. İngiliz yapımı dizinin başrolünü Oscar ödüllü Anna Paquin üstleniyor. Ünlü müşterilerinin sebep olduğu skandalları büyük bir soğuk kanlılıkla yönetmen halkla ilişkiler uzmanı Robyn’in başından geçenleri konu alıyor. İlk sezonu 6 bölüm süren Flack, yayınlandıktan kısa bir süre sonra ikinci sezon onayını aldı. Flack 2. sezon yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

FLACK KONUSU

Flack dizi konusunda Mills Paulson isimli ve Londra merkezli bir PR şirketini ve çalışanlarının yaşadıklarını konu alıyor.

Ünlü PR şirketinde ünlü isimlerin içine düştüğü olumsuz durum ve krizlerin etkilerini yöneten ekip, aynı zamanda o isimlerin imajlarını da korumaya çalışıyor. Bunu kimi zaman olayların üstünü örterek kimi zaman da çözüm bularak yapıyorlar.

Robyn, Amerikalı bir iş kadınıdır ve kocası ile birlikte Londra’da yaşamaktadır. Ancak iş hayatı ve kontrolcü tavırları onun hem iş hem de özel hayatını etkilemeye başlar.

