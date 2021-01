True Blood yıldızı Anna Paquin ikinci Oscar peşinde

Anna Paquin, yönetmenliğini Andrew Erwin ve Jon Erwin ikilisinin paylaşacağı "American Underdog: The Kurt Warner Story"nin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Filmde The Piano ile Oscar ödülünün sahibi olan Anna Paquin’e yıldız oyuncu Zachary Levi eşlik edecek.

Kurt Warner'ın gerçek yaşam hikayesinin anlatılacağı American Underdog: The Kurt Warner Story için harekete geçildi. Kurt Warner, bir süpermarketin sıradan çalışanı olarak başladığı kariyerini, Superbowl oyuncusu olarak devam ettirmiş ve Yılın En Değerli Oyuncusu dalında NFL Ödülü'nün sahibi olmuştu. 1971 doğumlu Kurt Warner, St. Louis Rams, New York Giants ve Arizona Cardinals takımlarında oynamasıyla biliniyor. Warner, gelmiş geçmiş en iyi NFL oyuncularından biri olarak tanınıyor.

Amerikan Futbolu oyuncusu Warner, 1999 ve 2001 yılları arasında Super Bowl'un en çok konuşulan ismi olarak da biliniyor. Zachary Levi'yi Kurt Warner olarak izleyeceğiz. Anna Paquin ise Warner'ın eşi Brenda Warner'a hayat verecek.

AMERİCAN UNDERDOG: THE KURT WARNER STORY HAKKINDA

Friday Night Lights'tan tanıdığımız David Aaron Cohen, I Still Believe'den tanıdığımız Jon Gunn ve yönetmen Jon Erwin, American Underdog: The Kurt Warner Story'nin senaryosunu kaleme aldı. Senaryo, Warner'ın anılarının yazılı olduğu All Things Possible: My Story of Faith, Football and the First Miracle Season kitabından uyarlandı. Kurt ve Brenda Warner aynı zamanda filmin yapımcılığını üstlenecek. Filmin yönetmenliği Andrew ve Jon Erwin'de bulunuyor. Erwin Kardeşler ve Zachary Levi daha önce de The Unbreakable Boy filminde birlikte çalışmıştı.