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Hiç eğitim almadı, sadece sergilerdeki tabloları inceledi! 73 yaşındaki ressam şaşırtıyor

Eskişehir'de yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Metin Kaplan, çocukluk yıllarında hiç bir eğitim almadan başladığı resim sanatına bugün de devam ederek açık havada sanatını icra ediyor.

Hiç eğitim almadı, sadece sergilerdeki tabloları inceledi! 73 yaşındaki ressam şaşırtıyor
Gökçen Kökden

Emekli ilkokul öğretmeni olan Kaplan, açık havada yaptığı resimler ile çevredeki vatandaşların ilgisini çekiyor. Resim sanatına yaklaşık 4 yaşında başladığını belirten Kaplan, bu alanda hiç bir eğitim almadığını, ancak birçok sergilere giderek oradaki eserleri uzun süre incelediğini söyledi.

Hiç eğitim almadı, sadece sergilerdeki tabloları inceledi! 73 yaşındaki ressam şaşırtıyor 1

Metin Kaplan, yaptığı tabloları görüp ilgisini çeken küçük çocuklarla eğitimle alakalı sohbetlerde bulunduğunu anlatarak, herkesin bir sanat dalıyla ilgilenmesi gerektiğini düşündüğü tavsiyesinde bulundu.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ RESMİ BIRAKMADIM"

Hiç eğitim almadı, sadece sergilerdeki tabloları inceledi! 73 yaşındaki ressam şaşırtıyor 2

Açık havada yaptığı resimleri keyif alarak sürdürdüğünü belirten Kaplan, "Resme çocukluk yaşlarında itibaren başladım. Hemen hemen 4 yaşlarımdan itibaren resim yapıyorum. Ailenin desteği muhakkak önemli ama çocukken bir "aferin" demeleri bile yeterli oluyor. Çocukluktan beri resmi bırakmadım. Eğitim almadım ama Ankara'da Öğretmen Okulunda okurken sergileri hemen hemen hiç kaçırmazdım. Zafer Pasajı'nda sergiler olurdu. O zaman kaliteli, güzel sergiler olurdu; yurt içi, yurt dışından gelen ressamların. Onların resimlerini hayranlıkla izler, nasıl yaptıklarını seyrederdim. Bazen bir tablonun başında yarım saat seyrettiğim ve incelediğim olmuştur. Önceden bir atölyem vardı. Atölyede yaz ve kış çalışıyorduk. Fakat kiralar artınca sürdüremedik. Ama bu durumdan rahatsız değilim. Hatta 'Keşke kışın atölyede çalışsaydım da yazın hep burada çalışsaydım' dedim. Açık havada çalışmanın keyfi ve zevki bir başka. Zaten güzelliği de orada" dedi.

"SANAT İNSANIN RUHUNU İNCELTİYOR"

Hiç eğitim almadı, sadece sergilerdeki tabloları inceledi! 73 yaşındaki ressam şaşırtıyor 3

Konuşmasına devam eden Metin Kaplan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Her yaş grubundaki vatandaşların tepkileri çok güzel. İlkokul öğretmenliğinden emekli oldum. Çocukları severim. Yaptığım resimleri görüp ilgisini çeken çocuklar zaman zaman yanıma gelirler. Onlarla konuşuruz. Öğretmenlik de öyle emekli olmakla bitmez. Çocuklar gelince eğitimle ilgili küçük konuşmalarımız oluyor. Her yaşta ki vatandaşlarla selamlaşıyoruz. Açık havada çalışmak ayrı bir avantaj. Hangi sanat dalı olursa olsun bir sanatla ilgilenmek lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü sanat insanın ruhunu inceltiyor. O bakımdan sanatla ilgilenen insanlar güzel düşüncelere sahip oluyor. Bu nedenle ister müzik olsun, kendi kabiliyetine ve ilgisine göre bir şeylerle meşgul olmak insanın kendisini rahatlatır. Mesela resim yapan insan hep tabloda böyle güzel bir şeyler yapar ya, baktığında da hep güzelliği arar ve baktığında güzelliği görür. Hatta resme bakmayı ve görmeyi öğretir. Çoğu kişinin görmediğini resimle uğraşan kişi görür, hatta o güzelliği görür."

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Anahtar Kelimeler:
Ressam Resim
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