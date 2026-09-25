Fiyatı dudak uçuklattı: Rockstar'dan GTA 6'ya özel koleksiyon paketi!

GTA 6 merakla bekleniyor. Bu meraklı bekleyiş sürerken, oyunun geliştiricisi Rockstar Games ise oyunun tanıtım çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yeni bir duyuru gerçekleştirdi. Duyurunun konusu ise GTA 6'ya özel bir koleksiyon paketi olan “GTA 6: The Goodtime State – Vice City Collection" oldu.



Webtekno'da yer alan habere göre, bu özel koleksiyon paketi, Rockstar Games’in web sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Türkiye’den ise erişilebilir değil. Peki bu koleksiyonda neler var?

İÇİNDE OYUNUN KENDİSİ YOK, FİYATI İSE...

Ön siparişe açılan GTA 6: The Goodtime State – Vice City Collection paketinin fiyatı 400 dolar olarak belirlendi. Oyuncuların bu ücret karşılığında sahip olabileceği ürünler arasında Macca the Gator figürü, Oakley Frogskins™ güneş gözlüğü, Leonida Keys çapraz çanta ve New Era 9FORTY şapka gibi dikkat çekici parçalar yer alıyor.

Ayrıca pakette Macca the Gator mıknatıslı ayna, Chunkee the Manatee shot bardağı, Vice City koleksiyonluk karıştırıcı kaşık, jilet anahtarlık, metal kutulu Leonida Keys rozet seti, saklama çantalı sticker paketi ve Leonida Keys haritasını içeren çift taraflı hatıra posteri de bulunuyor.

Koleksiyon paketinin en çok tartışılan ve şaşırtan yönü ise içinde oyunun kendisinin yer almaması. 400 dolar fiyat etiketine sahip olan bu paketi satın alanlar, oyunu oynamak istediklerinde ekstra 80 dolar daha ödemek zorunda.

Rockstar, bu özel koleksiyonun sınırlı miktarlarda üretileceğini ve kişi başı sadece tek bir siparişle sınırlandırıldığını da belirtmiş. Stokların tükenmesi durumunda hayranların yeni stoklar için istek listesi oluşturabileceği ifade ediliyor.

Paketin sevkiyat işlemleri ise oyunun da çıkış tarihi olan 19 Kasım 2026’da başlayacak.