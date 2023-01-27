Hiç kimse nasıl yazılır? Hiç kimse ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazım yanlışına oldukça sık maruz kalan kelimelerden biri olan hiç kimse, yanlış yazıldığı zaman yazım yanlışı oluşturmaktadır ve bu durum iletişimi zorlaştırır. Özellikle de birleşik kelimelerin ve birleşik fiillerin yazımı sıklıkla karıştırılan konulardan birisidir. Kalıplaşmış olan birleşik kelimeler iki farklı kelimeden oluşur. Birleşik kelimelerin yazımı bazı kurallar çerçevesinde TDK tarafından belirtilmiştir.

Hiç kimse nasıl yazılır?

Hiç kimse kelimesi gün içinde oldukça sık kullanılır ve anlam bakımından "Bir kişi bile, kimsecik" anlamını ifade eder. Sıklıkla yanlış yazılan bu kelimeyi çoğu kişi birleşik kullanılır. Ancak hiç kimse doğru yazılışı ayrı şekilde olmalıdır. Bu bağlamda sıkça sorulan "Hiç kimse bitişik mi yazılır?" sorusunun cevabına "hayır" demek mümkündür. Hiç kimse TDK yazım kuralları çerçevesinde ayrı yazılması gereken birleşik kelimelerden birisidir.

Hiç kimse ayrı mı yazılır?

Yazım ve imla kuralları konusunda birincil kaynak olan TDK hiç kimse yazımı konusunda net bilgi vermektedir. Ayrı şekilde yazılması gereken kelime, eğer birleşik yazılırsa yazım yanlışı yapılmış olur. Kullanılan bazı kelimeler zamanla kullanım doğrultusunda yazımı değişebilir. Ancak hiç kimse TDK kurallarına göre her durumda ayrı yazılır, herhangi bir istisna yoktur. İmla hatası yapmamak için TDK’nin kurallarına uygun olarak bu kelimeyi “hiç kimse” şeklinde ayrı yazmak gerekir.