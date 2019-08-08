Hiç kuyruğunuz olsun istediniz mi? Bunu da yaptılar

Eskiden yalnızca bilim-kurgu eserlerinde rastladığımız sayborglar, aynaya baktığımızda göreceğimiz kendi yansımamız kadar yakınımızda olabilir mi? İşçilerin, askerlerin, ileri yaştaki insanların ya da engelli bireylerin hareket kabiliyetini artırabilmek üzere tasarlanmış dış iskeletler bunun en belirgin örneği. Peki ya protezler? Protezler insanlığı yakın geleceğin idealize edilmiş bedenlerine götürüyor olabilir mi? Örneğin engeli olmadığı halde daha hızlı olabilmek için kendi bacakları yerine mükemmel protez bacaklar taktıran yarı robot insanlara dönüşme olasılığımız çok mu uzak? Bu sorulara cevap arayan tasarımcı Dani Clode yüzlerimize bir parça tebessüm konduran deneysel bir çalışma yapmıştı. Clode, Third Thumb adlı bu projesinde üçüncü baş parmağa sahip bir insanın ne tür yetenekler geliştirebileceğini test etmişti. Şimdi de Japon araştırmacıların geliştirdiği Arque adlı robotik kuyruk var karşımızda.

DENİZATLARININ KUYRUĞUNDAN ESİNLENDİLER

Robotik kuyruk Arque, Keio Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirildi. Kuyruk prototipi, tıpkı gerçek bir kuyruk gibi vücudu dengeleme işlevi görüyor. Ancak yapılma amacı bu kadar basit değil. Kuyruğun potansiyel kullanım alanları, gelecekle ilgili pek çok öngörü sunuyor.

Keio’nun medya tasarımı yüksek lisans programı kapsamında çalışan araştırmacılar; grafik, oyun ve yeni teknolojiler üzerine çalışmalar yapıyor. Kuyruğu geliştirken denizatlarının kuyruğundan esinlenmişler. Denizatlarının kuyrukları, avcıların ısırıklarına dayanacak kadar güçlü ve mercanlara rahatça tutunabilecek kadar esnek.

VİDEO OYUNLARI ve SAĞLIK ALANLARINDA KULLANILABİLİR

Prototip, modüler bir omur aracılığıyla giyen kişiye rahatça uyacak şekilde tasarlanmış. Kullanıcının boyuna ve kilosuna uygun şekilde ayarlandıktan sonra, bir denge aracı gibi gibi davranıyor. Kuyruk boyunca uzanan dört yapay kas, aşağı ve yukarı hareketi sağlıyor. Harici bir basınçlı hava sistemi aracılığıyla kontrol edilen bu kaslar, büzüşüp genişleyerek kuyruğa hareket veriyor. Ancak bu basınçlı hava sistemine bağlı olması şu an için kullanıcının yer değiştirme özgürlüğünü kısıtlıyor. Araştırmacılar kuyruğu tamamen mobil hale getirebilirse, kullanım alanı oldukça genişleyecek. Örneğin ağır yük taşımak zorunda olan işçilere destek olması için ya da denge sorunu yaşayan hastalar için kullanılabilecek; baston gibi gereçlerin yerini alabilecek. Arque, video oyunlarının daha gerçekçi hissedilmesi ve oyuncuya denge sağlamak üzere de kullanılabilecek.



