Hiçbir şeyden haberi olmadan oturuyorlardı! Yakıt tankı bir anda patladı: Ortalık cehenneme döndü

Meksika'nın Durango'ya bağlı Gomez Palacio belediyesinde yakıt ikmali yapan bir gaz tankeri operatörü, boşaltım işlemi sırasında gaz hortumunu elinden kaçırdı. Mutfağa yakın bir bölgede lokantada müşterilerin yemek yediği sırada meydana gelen patlamada insanlar an havliyle kaçmaya çalıştı. Yangın 3 lokantaya ciddi şekilde hasar verirken 5 kişi ağır bir şekilde yaralandı.

“BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECE YANIK VAKALARI VAR”

Gıda işletmesine benzin istasyonu aracı tarafından tedarik işlemi sırasında yaşanan patlama yerine polis ve itfaiye ekipleri sev edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sanayi parkının 4. etabında Lerdo de Tejada yolundaki bir gıda işletmesine benzin isyasonu aracı tedarik edilirken flaş tipi bir patlama ihbarı yapıldı. Birinci ve ikinci derece yanık vakaları var" dedi.



