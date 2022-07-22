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Hiçbir şeyden haberi olmadan oturuyorlardı! Yakıt tankı bir anda patladı: Ortalık cehenneme döndü

22.07.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın Durango'ya bağlı Gomez Palacio belediyesinde korkunç bir olay yaşandı. Yakıt boşaltım işlemi sırasında operatörün bir anda hortumu elinden kaçırması üzerine büyük bir patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Meksika'nın Durango'ya bağlı Gomez Palacio belediyesinde yakıt ikmali yapan bir gaz tankeri operatörü, boşaltım işlemi sırasında gaz hortumunu elinden kaçırdı. Mutfağa yakın bir bölgede lokantada müşterilerin yemek yediği sırada meydana gelen patlamada insanlar an havliyle kaçmaya çalıştı. Yangın 3 lokantaya ciddi şekilde hasar verirken 5 kişi ağır bir şekilde yaralandı.

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“BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECE YANIK VAKALARI VAR”

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Gıda işletmesine benzin istasyonu aracı tarafından tedarik işlemi sırasında yaşanan patlama yerine polis ve itfaiye ekipleri sev edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sanayi parkının 4. etabında Lerdo de Tejada yolundaki bir gıda işletmesine benzin isyasonu aracı tedarik edilirken flaş tipi bir patlama ihbarı yapıldı. Birinci ve ikinci derece yanık vakaları var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
patlama Meksika
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