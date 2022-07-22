Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı olan Somerville'deki köprü üzerinde hareket eden yaklaşık 200 yolcunun bulunduğu Orange Line banliyö treni, Mystic Nehri üzerindeki demiryolu köprüsündeyken alev aldı. Tüm yolcuların zarar görmeden treni boşalttığı olaya ilişkin araştırmalar hala devam ediyor.

NEHRE ATLADI

Trenin baş vagonundan dumanlar yükselmeye başlayıp bir patlama sesi duyulduktan sonra trenin aniden durduğunu açıklandı. Yangını fark edince panikle trenin pencerelerinden fırlayan yolcular demiryolu köprüsü boyunca koşturdu. Bir yolcunun ise Mystic River nehrine atladığı bildirildi. Yetkililer bu kişinin kıyıya kadar yüzdüğünü ve tedavi olmayı reddettiğini açıkladı.

KİMSE ZARAR GÖRMEDİ

Yangının vagonlardan birinin altındaki metal parçasının gevşemesinden kaynaklandığı bildirildi. Trenden tüm yolcuların çıkarıldığı ve kimsenin zarar görmediği açıklandı. Olayla ilgili araştırmaların ise hala devam ettiği bildirildi.

''HIZLA ELE ALINMALI''

Massachusetts Başsavcısı Maura Healey Twitter'da yaptığı açıklamada toplu taşıma sistemine olan güvenin yıkılmaması için MBTA'nın güvenlik sorunlarını hızlıca ele alması gerektiğini dile getirdi ve ''Kalbim bugün yangından etkilenenlerle birlikte" diyerek desteğini belirtti.

