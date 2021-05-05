Hıdırellez nedir, nasıl kutlanır?

Türk inancına göre ölümsüz peygamber olan Hızır, karada sıkıntısı olanların, İlyas ise denizde zorda kalanların yardımına koşmaktadır. Yılda sadece bir gün buluşan Hızır ve İlyas’ın buluşma günü Hıdırellez adıyla kutlanır. Bu buluşma gününde kişiler dileklerinin kabul olacağına inanır.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR?

Mayıs ayının ilk haftasında olduğu düşünülen bu günde, su kenarlarında veya ağaçlık yerlerde el birliğiyle yakılan Hıdırellez ateşi etrafında toplanılır. Ateşin üzerinden 3 kez dilek dileyerek atlanır. Böylece bedenin kötü enerjiden arındığı ve yıl boyunca nazardan korunacağı düşünülür.

En çok yapılan diğer ritüel ise, bir keseye para koyup, akşam ezanından sonra gül ağacının altına gömmek ve sabahın ilk ışıklarıyla gömülen keseyi alıp içindeki para ile çocuk sevindirmektir. Zenginlik hayali kurularak yapılan bu ritüel, yıl boyunca maddi sıkıntı yaşanmaması anlamına gelmektedir.

Çeşitli dileklerin dilendiği bu günde gül ağacının altına çöp çubuklardan ev, araba resmi çizmek veya bir kağıda istenilen şeylerin resmini çizip sabahın ilk ışıklarıyla kağıdı denize, göle atmak da çok yaygın yapılan bir ritüeldir.