Japonya’da yaygın olan gelenek! Geceleri banyo yapmayı tercih ediyorlar

Japonya oldukça köklü kültürel geleneklere sahiptir. Asya öğretilerinin kucağındaki Japonya’da vatandaşlar banyo saatlerini akşam olarak belirler. Peki bu kültürün altında yatan nedenler nelerdir?

UZUN BANYO TÖRENİ

Japonlar banyo yaparken birkaç adımdan oluşan özel bir ritüeli takip ederler. İlk adımda bedenlerindeki tozu ve kiri atabilmek için duş alırlar. Ardından ise vücdu rahatlatan, cildi temizleyen ve zihni canlandıran yeşil çayı sularına eklerler. Japonlar ayrıca suyun sıcaklığını dikkatlice seçerler. Çok sıcak olan su nem kaybına ve gözeneklerin açılmasına neden olabileceğinden 40 dereceyi geçmemeye özen gösterirler.

ESKİ AİLE ALIŞKANLIKLARI

Japonya’da ve tüm dünyada aslında sabah duşu kısa bir süre öncesine kadar popüler değildi. 19. yüzyılda Japon evlerinde sıcak su, ısıtma ve sıhhi tesisat yoktu. Bu nedenle sıcak bir banyo yapabilmek için suyu kaynatmak zorunda kalıyorlardı. Yetersizlik durumu beraberinde ailelerin akşam banyosu geleneğini alışkanlık haline getirmesine neden oldu.

HAMAM VE KAPLICA ZİYARETLERİ

Japonya’da hamam ve kaplıca ziyaretleri oldukça popülerdi. Farklı yaş gruplarından insanlar oraya sadece yıkanmak için değil rahatlamak ve bedensel olarak yorgunluklarını atmak adına gidiyordu.