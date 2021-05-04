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Japonya’da yaygın olan gelenek! Geceleri banyo yapmayı tercih ediyorlar

Seray Üstün Seray Üstün
04.05.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon kültürü tarihsel süreç içerisinde yok olmaktan günümüze kadar ulaşmayı başaran birçok geleneğe ev sahipliği yapar. Uzun banyo törenleri de bu geleneklerden bir tanesi olarak bilinir. Yeni yapılan araştırmalara göre sıcak bir banyo veya duş almak uyku düzeni üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Japonya’da yaşayan insanlar ise bu tespiti yüzyıllar öncesinde yaparak akşamları banyo yapmayı bir rutin haline getirmiştir.

Japonya’da yaygın olan gelenek! Geceleri banyo yapmayı tercih ediyorlar

Japonya oldukça köklü kültürel geleneklere sahiptir. Asya öğretilerinin kucağındaki Japonya’da vatandaşlar banyo saatlerini akşam olarak belirler. Peki bu kültürün altında yatan nedenler nelerdir?

UZUN BANYO TÖRENİ

Japonlar banyo yaparken birkaç adımdan oluşan özel bir ritüeli takip ederler. İlk adımda bedenlerindeki tozu ve kiri atabilmek için duş alırlar. Ardından ise vücdu rahatlatan, cildi temizleyen ve zihni canlandıran yeşil çayı sularına eklerler. Japonlar ayrıca suyun sıcaklığını dikkatlice seçerler. Çok sıcak olan su nem kaybına ve gözeneklerin açılmasına neden olabileceğinden 40 dereceyi geçmemeye özen gösterirler.

ESKİ AİLE ALIŞKANLIKLARI

Japonya’da ve tüm dünyada aslında sabah duşu kısa bir süre öncesine kadar popüler değildi. 19. yüzyılda Japon evlerinde sıcak su, ısıtma ve sıhhi tesisat yoktu. Bu nedenle sıcak bir banyo yapabilmek için suyu kaynatmak zorunda kalıyorlardı. Yetersizlik durumu beraberinde ailelerin akşam banyosu geleneğini alışkanlık haline getirmesine neden oldu.

HAMAM VE KAPLICA ZİYARETLERİ

Japonya’da hamam ve kaplıca ziyaretleri oldukça popülerdi. Farklı yaş gruplarından insanlar oraya sadece yıkanmak için değil rahatlamak ve bedensel olarak yorgunluklarını atmak adına gidiyordu.

SABAH SAATLERİNDEKİ YOĞUNLUK

Japonların iş disiplini ve aşkları tüm dünya tarafından bilinen bir gerçektir. Japonya'da yaklaşık 4,5 milyon tam zamanlı çalışan, haftada ortalama 6 ila 14 saat daha çalıştıkları ikinci işlere sahiptir. Japonya’da dakik olmak ve bir işi zamanında tamamlamak büyük önem taşır. Bu nedenle Japonların sabahları ekstradan harcayabilecekleri tek bir dakikaları dahi yoktur.

İKLİM ŞARTLARI

Japonya’da yazlar sıcak ve nemli; kışlar ise soğuktur. Yaz sıcaklarından bunalan Japonlar, havanın üzerlerindeki kötü etkisini azaltmak için günün sonunda uzun bir banyo yapmayı tercih eder. Kış aylarında ise yatmadan önce banyo yaparlar. Bu hem rahatlamalarına hem de ısınmalarına yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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