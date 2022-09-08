EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Meslek Rehberi
  4. Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

08.09.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hidrojeoloji Mühendisliği, pek bilinmeyen ama önemli işlere hizmet eden bir bölümdür. Temel amacı yer altı ve yer üstü sularının aranması, bulunması ve işlenmesi olan bölüm, dünyanın su ihtiyacının karşılanmasında büyük rol oynar. Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü lisans dönemi boyunca fizik ve mineraloji gibi çeşitli bilim dallarından oluşan kapsamlı bir eğitimi içerir. Peki, Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü nedir? Hidrojeoloji Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Gün geçtikçe önemi daha fazla artan suyun doğru bir şekilde işlenmesi çok önemlidir. Hidrojeoloji Mühendisliği, suların bulunması ve kullanıma hazır hâle getirilmesi sürecinde etkindir. Çok disiplinli bir eğitimden geçen Hidrojeoloji Mühendisleri, lisans sonunda özellikle jeolojide derinlemesine bir bilgiye sahip olurlar. Hem özel sektörde hem de kamu kuruluşlarında iş imkânı bulabilen Hidrojeoloji Mühendislerine ihtiyaç özellikle belediyelerde fazladır.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü nedir?

Su insanın temel ihtiyaçlarından birisidir. İnsan nüfusunun artması, zaten önemli olan suyun değerini daha da artırmaktadır. Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, yer altında ve yer üstünde bulunan sular üzerine çalışır. Bu suların aranması, bulunması ve kullanılması için çeşitli araştırmalarda bulunur. Ayrıca bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunlar için de çeşitli çözümler üretir.

Hem kullanma suyu hem de içme suyu Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünün yetki alanı içerisinde yer alır. Mühendisler bu suların kaynaklarını araştırırlar. Ayrıca suyun temiz olup olmadığı ve eğer kirliyse temizlenmesinin sağlanması da yine görev tanımları içindedir. Jeoloji bilgileri de oldukça derin olan Hidrojeoloji Mühendislerinin en temel amacı yer altından suyun da en iyi şekilde işlenmesidir.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, birçok disiplini içinde barındırır. Özellikle matematik ve fizik bu dalda büyük bir önem taşır. Bu sebeple bölümü tercih etmeyi düşünen adayların bu alanlara karşı ilgili olmaları gerekir. Ayrıca disiplinli olmak, üstlenilen sorumlulukları yerine getirebilmek ve iletişim becerisinin yüksek olması, kişiye avantaj getirecek diğer özelliklerdir.

Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar? Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar? Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

  • Kullanma ve içme sularının en doğru şekilde işlenmesinden sorumludurlar.
  • Evde, tarımda ve sanayide ihtiyaç duyulan suyun aranması, bulunması ve kullanıma hazır hale getirilmesi süreçlerinden sorumludur.
  • İhtiyaç duyulan suyun işlenmesi bulunması ve işlenmesi sürecinde görev alırlar.
  • İşlemlerin ekonomik bir şekilde yürütülmesi için de gerekli planlamaları yaparlar.
  • Kullanma ve içme sularının kirletici etkenlerden korunması için gerekli araştırmaları yaparlar.
  • Baraj ve regülatörde çalışabilirler. Bu yapılarda ortaya çıkabilecek su kaçaklarını araştırırlar.
  • Yer altından çıkarılan suları hidrolik özellikleri açısından detaylı bir şekilde incelerler.
  • Doğru ve uygun işletme politikalarını belirlemek de yine görev tanımları içerisinde yer alır.

Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Pek popüler olmamasına rağmen Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları iş imkânları açısından pek çok seçeneğe sahiplerdir. Bu bölümden mezun olanlar:

  • Devlet Su İşleri (DSİ)
  • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  • Maden Tetkik ve Arama (MTA)
  • Su Arıtma Tesisleri
  • Belediyeler gibi kurumlarda görev alabilirler.

Hidrojeoloji Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları bulunur. Fakat bu kurumlarda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan yeterli puanları almaları gerekir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Lisans eğitimi 4 yıl sürmektedir. Bu bölüm sadece sayısal puan türünden öğrenci kabul eder. Belirtilen kredi miktarını tamamlayan ve diğer mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler Hidrojeoloji Mühendisi unvanı ile mezun olurlar.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü dersleri nelerdir?

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü çok disiplinli bir alandır. Matematik ve fizik başta olmak üzere bilimin pek çok dalına dokunan bu bölüm, öğrencilerine kapsamlı bir eğitim hayatı sunmaktadır. Bölümde yer alan derslerden bazıları şunlardır:

  • Fiziksel Jeoloji
  • Hidrojeoloji Mühendisliğine Giriş
  • Akışkanlar Mekaniği
  • Termodinamik İlkeleri
  • Hidroloji
  • Gözenekli Ortam Hidroliği
  • Strat-Sedimantoloji
  • Mineraloji
  • Fiziksel Hidrojeoloji
  • Hidrojeokimya
  • İstatistiksel Hidroloji
  • Saha Jeolojisi
  • Toprak Mekaniği
  • Nümerik Analiz
  • Yer Altı Suyu Mühendisliği
  • Mühendislik Jeolojisi

Bölümün derslerinin odağı her yıl değişmektedir. İlk yıl fiziksel jeoloji alanına yoğunlaşılır. İkinci yılda odak biraz daha hidrojeokimyaya kaymaktadır. Öğrenciler üçüncü yılda toprak mekaniği ile ilgili derslere tabi tutulurlar. Dördüncü yılda ise eğitimler yer altı suyu mühendisliği alanını kapsamaktadır.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Hidrojeoloji Mühendisliği Mezunlarının sahip olduğu avantajlar şunlardır:

  • Sektörde uzman personel açığı oldukça fazladır.
  • Devlette kadrolu bir şekilde çalışabilirler.
  • Hidrojeoloji Mühendisliği Mezunlarının karşılaşabileceği dezavantajlar şunlardır:
  • Aldıkları maaş ortalaması düşüktür.
  • İş sahası pek geniş değildir.
  • Devlette kadroya atanma sayıları düşüktür.
  • Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünü açan üniversite sayısı azdır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar? Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar?
2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?
Sosyal medyada gündem oldu, veliler isyan etti! Fiyatlar 2 katına çıktıSosyal medyada gündem oldu, veliler isyan etti! Fiyatlar 2 katına çıktı
Anahtar Kelimeler:
Mühendis Hidrojeoloji Mühendisliği iş imkanları meslek meslek seçimi üniversite tercih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

İlginizi Çekebilir

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Hırsın böylesi! Sırf okulda çocuğunun önüne geçmesin diye...

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

Milyonlarca izlendi, olay oldu! Vücudunu ikiye katlıyor

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

Cesur paylaşımlarıyla gündem olmuştu! “Seksi pozlarımı annem...”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

İlginç yetenek! “Vücudumu ikiye katlayabiliyorum”

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.