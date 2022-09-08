Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Gün geçtikçe önemi daha fazla artan suyun doğru bir şekilde işlenmesi çok önemlidir. Hidrojeoloji Mühendisliği, suların bulunması ve kullanıma hazır hâle getirilmesi sürecinde etkindir. Çok disiplinli bir eğitimden geçen Hidrojeoloji Mühendisleri, lisans sonunda özellikle jeolojide derinlemesine bir bilgiye sahip olurlar. Hem özel sektörde hem de kamu kuruluşlarında iş imkânı bulabilen Hidrojeoloji Mühendislerine ihtiyaç özellikle belediyelerde fazladır.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü nedir?

Su insanın temel ihtiyaçlarından birisidir. İnsan nüfusunun artması, zaten önemli olan suyun değerini daha da artırmaktadır. Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, yer altında ve yer üstünde bulunan sular üzerine çalışır. Bu suların aranması, bulunması ve kullanılması için çeşitli araştırmalarda bulunur. Ayrıca bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunlar için de çeşitli çözümler üretir.

Hem kullanma suyu hem de içme suyu Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünün yetki alanı içerisinde yer alır. Mühendisler bu suların kaynaklarını araştırırlar. Ayrıca suyun temiz olup olmadığı ve eğer kirliyse temizlenmesinin sağlanması da yine görev tanımları içindedir. Jeoloji bilgileri de oldukça derin olan Hidrojeoloji Mühendislerinin en temel amacı yer altından suyun da en iyi şekilde işlenmesidir.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, birçok disiplini içinde barındırır. Özellikle matematik ve fizik bu dalda büyük bir önem taşır. Bu sebeple bölümü tercih etmeyi düşünen adayların bu alanlara karşı ilgili olmaları gerekir. Ayrıca disiplinli olmak, üstlenilen sorumlulukları yerine getirebilmek ve iletişim becerisinin yüksek olması, kişiye avantaj getirecek diğer özelliklerdir.

Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Kullanma ve içme sularının en doğru şekilde işlenmesinden sorumludurlar.

Evde, tarımda ve sanayide ihtiyaç duyulan suyun aranması, bulunması ve kullanıma hazır hale getirilmesi süreçlerinden sorumludur.

İhtiyaç duyulan suyun işlenmesi bulunması ve işlenmesi sürecinde görev alırlar.

İşlemlerin ekonomik bir şekilde yürütülmesi için de gerekli planlamaları yaparlar.

Kullanma ve içme sularının kirletici etkenlerden korunması için gerekli araştırmaları yaparlar.

Baraj ve regülatörde çalışabilirler. Bu yapılarda ortaya çıkabilecek su kaçaklarını araştırırlar.

Yer altından çıkarılan suları hidrolik özellikleri açısından detaylı bir şekilde incelerler.

Doğru ve uygun işletme politikalarını belirlemek de yine görev tanımları içerisinde yer alır.

Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Pek popüler olmamasına rağmen Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları iş imkânları açısından pek çok seçeneğe sahiplerdir. Bu bölümden mezun olanlar:

Devlet Su İşleri (DSİ)

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama (MTA)

Su Arıtma Tesisleri

Belediyeler gibi kurumlarda görev alabilirler.

Hidrojeoloji Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları bulunur. Fakat bu kurumlarda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan yeterli puanları almaları gerekir.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Lisans eğitimi 4 yıl sürmektedir. Bu bölüm sadece sayısal puan türünden öğrenci kabul eder. Belirtilen kredi miktarını tamamlayan ve diğer mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler Hidrojeoloji Mühendisi unvanı ile mezun olurlar.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü dersleri nelerdir?

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü çok disiplinli bir alandır. Matematik ve fizik başta olmak üzere bilimin pek çok dalına dokunan bu bölüm, öğrencilerine kapsamlı bir eğitim hayatı sunmaktadır. Bölümde yer alan derslerden bazıları şunlardır:

Fiziksel Jeoloji

Hidrojeoloji Mühendisliğine Giriş

Akışkanlar Mekaniği

Termodinamik İlkeleri

Hidroloji

Gözenekli Ortam Hidroliği

Strat-Sedimantoloji

Mineraloji

Fiziksel Hidrojeoloji

Hidrojeokimya

İstatistiksel Hidroloji

Saha Jeolojisi

Toprak Mekaniği

Nümerik Analiz

Yer Altı Suyu Mühendisliği

Mühendislik Jeolojisi

Bölümün derslerinin odağı her yıl değişmektedir. İlk yıl fiziksel jeoloji alanına yoğunlaşılır. İkinci yılda odak biraz daha hidrojeokimyaya kaymaktadır. Öğrenciler üçüncü yılda toprak mekaniği ile ilgili derslere tabi tutulurlar. Dördüncü yılda ise eğitimler yer altı suyu mühendisliği alanını kapsamaktadır.

Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Hidrojeoloji Mühendisliği Mezunlarının sahip olduğu avantajlar şunlardır: