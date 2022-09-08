Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Gün geçtikçe önemi daha fazla artan suyun doğru bir şekilde işlenmesi çok önemlidir. Hidrojeoloji Mühendisliği, suların bulunması ve kullanıma hazır hâle getirilmesi sürecinde etkindir. Çok disiplinli bir eğitimden geçen Hidrojeoloji Mühendisleri, lisans sonunda özellikle jeolojide derinlemesine bir bilgiye sahip olurlar. Hem özel sektörde hem de kamu kuruluşlarında iş imkânı bulabilen Hidrojeoloji Mühendislerine ihtiyaç özellikle belediyelerde fazladır.
Su insanın temel ihtiyaçlarından birisidir. İnsan nüfusunun artması, zaten önemli olan suyun değerini daha da artırmaktadır. Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, yer altında ve yer üstünde bulunan sular üzerine çalışır. Bu suların aranması, bulunması ve kullanılması için çeşitli araştırmalarda bulunur. Ayrıca bu süreçte ortaya çıkabilecek sorunlar için de çeşitli çözümler üretir.
Hem kullanma suyu hem de içme suyu Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümünün yetki alanı içerisinde yer alır. Mühendisler bu suların kaynaklarını araştırırlar. Ayrıca suyun temiz olup olmadığı ve eğer kirliyse temizlenmesinin sağlanması da yine görev tanımları içindedir. Jeoloji bilgileri de oldukça derin olan Hidrojeoloji Mühendislerinin en temel amacı yer altından suyun da en iyi şekilde işlenmesidir.
Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü, birçok disiplini içinde barındırır. Özellikle matematik ve fizik bu dalda büyük bir önem taşır. Bu sebeple bölümü tercih etmeyi düşünen adayların bu alanlara karşı ilgili olmaları gerekir. Ayrıca disiplinli olmak, üstlenilen sorumlulukları yerine getirebilmek ve iletişim becerisinin yüksek olması, kişiye avantaj getirecek diğer özelliklerdir.
Pek popüler olmamasına rağmen Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları iş imkânları açısından pek çok seçeneğe sahiplerdir. Bu bölümden mezun olanlar:
Hidrojeoloji Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları bulunur. Fakat bu kurumlarda çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan yeterli puanları almaları gerekir.
Lisans eğitimi 4 yıl sürmektedir. Bu bölüm sadece sayısal puan türünden öğrenci kabul eder. Belirtilen kredi miktarını tamamlayan ve diğer mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler Hidrojeoloji Mühendisi unvanı ile mezun olurlar.
Hidrojeoloji Mühendisliği Bölümü çok disiplinli bir alandır. Matematik ve fizik başta olmak üzere bilimin pek çok dalına dokunan bu bölüm, öğrencilerine kapsamlı bir eğitim hayatı sunmaktadır. Bölümde yer alan derslerden bazıları şunlardır:
Bölümün derslerinin odağı her yıl değişmektedir. İlk yıl fiziksel jeoloji alanına yoğunlaşılır. İkinci yılda odak biraz daha hidrojeokimyaya kaymaktadır. Öğrenciler üçüncü yılda toprak mekaniği ile ilgili derslere tabi tutulurlar. Dördüncü yılda ise eğitimler yer altı suyu mühendisliği alanını kapsamaktadır.
Hidrojeoloji Mühendisliği Mezunlarının sahip olduğu avantajlar şunlardır:
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