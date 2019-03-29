Hikmet Karaman'a göre kümede kalma puanı 39

Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide öğrenciler ile bir araya gelen ve söyleşi sonrasında da basın mensuplarına açıklama yapan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kümede kalma puanının 39 olacağını söyledi.
Hikmet Karaman, "Şu anda kalan maçları düşündüğümüzde her şey kendi elimizde. Öncelikle plakayı yazdıracağız, 38 puanı bulacağız. Önümüzde Sivas maçı var. Orada alacağımız 3 puan ile plakaya yaklaşacağız. Sonrasında Ankaragücü ile içeride oynayacağız. Ligdeki baraj her hafta değişiyor. 39 civarlarında dolaşacağını düşünüyorum" dedi.
Gerek kendisi gerekse bazı oyuncular hakkında transfer haberleri çıkması ile ilgili olarak da, "Ne güzel oyuncularımızın büyük takımlar ile anılması. Bu çok iyi bir kulüp olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu bizi mutlu eder" açıklaması yaptı.
Arjantinli yıldızdan flaş milli takım kararı!
'Bu fotoğraftakilerin ortak özelliği nedir?'
Fenerbahçe'den 'farklı' prova
Francesco Totti'den Real Madrid itirafı!
G.Saray'a Belçikalı yıldız!
Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!
Trabzonspor'a kötü haber
Fikret Orman'dan Cenk Tosun bombası
Fikret Orman'dan Kagawa hamlesi
'Ünal Karaman bizim evladımız'
En değerli yine Moses oldu!
Pato'nun yeni takımı belli oldu
80 milyonluk bomba transfer! Rekor kırdılar
Son 10 yılın en iyi 100 kulübü açıklandı
Ronaldo depremi! Juventus şokta...
Nuri Şahin müjdeyi verdi! Türkiye...
Okuyucu Yorumları 0 yorum