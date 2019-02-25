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Hikmet Karaman, Godfather oldu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 25.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 15. haftasında geldiği İstikbal Mobilya Kayserispor'un 9 haftalık yenilmezlik serisinin başrol oyuncusu olarak gösterilen teknik direktör Hikmet Karaman, Konyaspor galibiyetinin ardından efsane İtalyan mafya filmi Godfather'daki Baba rolüyle özdeşleştirildi.

Hikmet Karaman, Godfather oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarları, Konyaspor galibiyeti sonrasında sosyal medya üzerinden Hikmet Karaman'ın Marlon Brando'nun posteri üzerine monte edilmiş fotoğrafını paylaştı.

Sarı kırmızılı takıma geldiği günden bu yana takımın başında çıktığı 9 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Hikmet Karaman, sarı kırmızılı taraftarların gönlüne taht kurmuş durumda.

Hatırlanacağı gibi 1973 yılı gösterime giren Baba filmi, İtalyan bir mafya ailesinin serüvenini anlatıyor. Mario Puzo'nun yazdığı Baba romandan uyarlanan, Francis Ford Coppola'nın yönettiği, Marlon Brando ve Al Pacino'nun başrollerini paylaştığı film Baba I, Baba II, Baba III olarak gösterime girmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hikmet Karaman Godfather Kayserispor

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