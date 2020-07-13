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Hikmet Karaman: Kaliteyi yükseltecek yabancılar olmalı

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 13.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yabancı oyuncu kuralı düzenlemesiyle ilgili, "Benim düşüncem iyi olan, takımı geliştirecek, takıma katkı yapacak, takımın karakterini yükseltecek yabancıların olması gerekiyor" dedi.

Hikmet Karaman: Kaliteyi yükseltecek yabancılar olmalı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig’de yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmesiyle ilgili basın mensuplarına konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yeni kural kulüpleri zora sokar dedi.

Karaman, yeni sezonda kulüplerin en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabileceğini hatırlatarak, "Bu oyuncuların sadece 8’i aynı anda sahada yer alabilecek. Sayı sonraki yıllarda kademeli olarak azaltılacak. Bunun geri planına baktığınızda oyuncuyla 4 senelik sözleşmesi olan kulüplerimiz var. Bir sürü para vermişler yabancılara. Yani işin ehli olan insanların bir araya gelip bir fikir oluşturması gerekiyor. Benim düşüncem iyi olan, takımı geliştirecek, takıma katkı yapacak, takımın karakterini yükseltecek yabancıların olması gerekiyor. Ama Türk oyuncuların da haklarının yenmeyeceği bir sistem olsun. Yabancılar ekonomik haklarını istediği gibi savunurken yerli oyuncuların da aynı şekilde hakları olması lazım. Daha önce bilmem kaç artı kaç diye bir sürü yabancı kuralı çıkarıldı. Fakat bunun işleyişiyle ilgili kimse kulüplerin düşüncesini sormadı. Bu tür konular aceleye getirilmemeli bence. Kapsamlı bir ekip kurulu ve etraflıca konu tartışılır. Kulüplerin ekonomik tablosu, Türkiye'nin altyapı durumu, mevcut yerli oyuncu stoğumuz gibi konular önemli konular" diye konuştu.

(İHA)

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