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Hikmet Survivor'a geri mi dönüyor? Hakan Hatipoğlu açıkladı

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 13.06.2019 21:34 | Son Güncelleme

Survivor 2019'un favori yarışmacılarından olan Hikmet geçirdiği sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı. Ameliyat olan Hikmet'in sağlık durumunu açıklayan Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu ise sürpriz bir gelişmeyi de ilk defa duyurdu.

Hikmet Survivor'a geri mi dönüyor? Hakan Hatipoğlu açıkladı

Survivor Panorama yorumcuları arasında yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor'dan talihsiz bir şekilde sakatlanarak ayrılan Hikmet'in son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Hikmet'in ameliyat olduğunu ve halen hastanede tedavi gördüğünü anlatan Hakan,"Hikmet'le dün görüştüm. Ameliyat oldu ve halen hastanede şu anda. Ameliyatı iyi geçmiş. Doktorlar biraz daha uzun süre tanısa da, kendisi 3-4 ayda toparlayacağını söyledi. Hikmet virgül koyduğu Survivor'ı Acun abide izin verirse tamamlayacakmış. Bence Hikmet'i seneyeni yada diğer yıl Survivor'da yeniden göreceğiz. Hikmet bu senenin açık ara en iyi yarışmacısıydı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor hikmet Survivor 2019

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hakan seni ve esını hıc samimi bulmuyorum ve sevmıyorum..
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