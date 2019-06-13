Hikmet Survivor'a geri mi dönüyor? Hakan Hatipoğlu açıkladı

Survivor Panorama yorumcuları arasında yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor'dan talihsiz bir şekilde sakatlanarak ayrılan Hikmet'in son durumuyla ilgili bilgi verdi.

Hikmet'in ameliyat olduğunu ve halen hastanede tedavi gördüğünü anlatan Hakan,"Hikmet'le dün görüştüm. Ameliyat oldu ve halen hastanede şu anda. Ameliyatı iyi geçmiş. Doktorlar biraz daha uzun süre tanısa da, kendisi 3-4 ayda toparlayacağını söyledi. Hikmet virgül koyduğu Survivor'ı Acun abide izin verirse tamamlayacakmış. Bence Hikmet'i seneyeni yada diğer yıl Survivor'da yeniden göreceğiz. Hikmet bu senenin açık ara en iyi yarışmacısıydı" dedi.



