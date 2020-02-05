Hilal Cebeci'den şoke eden çıkış: Kıskanç, cahil, yobaz bir toplumda...

Son olarak 'Çav Bella' yorumuyla gündeme gelen Hilal Cebeci son paylaşımıyla olay oldu. Pop şarkıcısı Hilal Cebeci, kişisel Instagram hesabında Türkiye'deki müzik sektörüne bazı eleştiriler yöneltti.

"Kıskanç, cahil, yobaz bir toplumda şarkıcı olacağıma evimde otururum daha iyi" diyen Cebeci, devamla şunları kaydetti:

"Bu ülkede asla stadyum konserleri göremeyeceksiniz. Asla müzik gelişmeyecek. Kıbrıs kumarhaneleri ve basit gece kulüplerinden öteye geçemeyecek bu sektör. Çok yazık."

'EŞİMİN RİCASI' DEMİŞTİ!

Ünlü şarkıcı Hilal Cebeci geçtiğimiz yıl 2013 yılında evlendiğini sosyal medyadan itiraf ederek dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından, "Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra’da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum" notunu paylaşmıştı.

