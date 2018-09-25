Hilaria Baldwin dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi ve hâlâ fit!

Oyuncu Alec Baldwin'in yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, daha geçtiğimiz mayıs ayında dördüncü kez anne oldu.
Ama sadece birkaç hafta içinde hamilelik öncesi görüntüsüne kavuştu.
34 yaşındaki Baldwin, bunun sırrını da Womens Health Mag'in internet sitesinde yayınlanan bir videoyla açıkladı.
Baldwin, "Birinci sırrım: Hamilelik öncesinde formdaydım. Hamilelik sırasında da formdaydım. Bedenimin genişlemesine, kilo almama ve fiziksel olarak yavaşlamak zorunda kalmama rağmen her gün aktif olmak için elimden geleni yaptım" dedi.
Dördüncü bebeğine hamile olduğu dönemde bazen kendini son derece yorgun hissettiğini, sadece uzanmak arzusu içinde olduğunu söyleyen Baldwin "Ama bunu yapamadım. Çünkü üç tane küçük çocuğum vardı ve ben onların peşinde koşmak zorundaydım" diye konuştu.
Düzenli olarak egzersiz yaptığı bilinen Baldwin, kendini sadece spor salonuyla sınırlı da tutmuyor. Bazen mutfakta, bazen banyoda bazen de çocuklarıyla ilgilenirken sürekli kaslarını çalıştıracak hareketler yapıyor.
Hilaria Baldwin'e göre bunca hamileliğe rağmen hala formda kalmasının sırrı "bedenini dinlemeyi öğrenmek.
"Hayatım boyunca bedenimin bana söylediklerini dinlemeyi öğrendim. Bedenimin ihtiyacı olduğunda istediği kadar dinleniyorum. Aktif olmam gerektiğinde de yine onun isteklerine kulak veriyorum" diye konuşuyor.
Henüz 4 aylık Romeo adında bir oğlu bulunan Hilaria Baldwin'in beş yaşında Carmen, üç yaşında Raphael ve iki yaşında Leonardo adında üç çocuğu daha bulunuyor.
Hilaria ve Alec Baldwin, mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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