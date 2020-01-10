YURTHABER
  4. Hilton heyetinden İHA’ya ziyaret

Hilton heyetinden İHA’ya ziyaret

VAN HABERLERİ  | 10.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

DoubleTree By Hilton Van Oteli yetkilileri, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.Van’ın beş yıldızlı oteli DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari, Satış Müdiresi Ödül Görkem Şanlı ile birlikte İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hilton heyetinden İHA’ya ziyaret

DoubleTree By Hilton Van Oteli yetkilileri, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Van’ın beş yıldızlı oteli DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari, Satış Müdiresi Ödül Görkem Şanlı ile birlikte İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada İHA Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ve çalışanlarla sohbet eden Ensari, “Kamuoyunu bilgilendirme anlamında ifa ettiğiniz mesleğin önemi çok büyüktür. Bu anlamda çalışmalarınızda başarılar diler, şahsınızda tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.
İHA Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, ziyaretlerinden ötürü DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari ve Satış Müdiresi Ödül Görkem Şanlı’ya teşekkür etti.

Hilton heyetinden İHA’ya ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
İpekyolu Belediyesinden sinema etkinliğiİpekyolu Belediyesinden sinema etkinliği
Rektör Şevli’den “Çalışan Gazeteciler Günü” mesajıRektör Şevli’den “Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Budanan ağaçlardan elde edilen odunlar Kartallı Kudret teyzenin evini ısıtacak

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Bağcılar’da 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Seyhan’da komisyon krizi

Seyhan’da komisyon krizi

Karacabey’de hafta sonu dolu dolu geçecek

Karacabey’de hafta sonu dolu dolu geçecek

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Van Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:19
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32

Van Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Deva Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Lokman Hekim Eczanesi
Ercis
Sağlık Eczanesi
Gevas
Şifa Eczanesi
Gurpinar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Van kahvaltısında ‘Yusuf Konak’ imzası

Van kahvaltısında ‘Yusuf Konak’ imzası

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.