Hilton heyetinden İHA’ya ziyaret

DoubleTree By Hilton Van Oteli yetkilileri, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Van’ın beş yıldızlı oteli DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari, Satış Müdiresi Ödül Görkem Şanlı ile birlikte İHA Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Burada İHA Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ve çalışanlarla sohbet eden Ensari, “Kamuoyunu bilgilendirme anlamında ifa ettiğiniz mesleğin önemi çok büyüktür. Bu anlamda çalışmalarınızda başarılar diler, şahsınızda tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

İHA Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, ziyaretlerinden ötürü DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari ve Satış Müdiresi Ödül Görkem Şanlı’ya teşekkür etti.