Hıncal Uluç: Şenol Güneş o adam değil

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Arnavutluk ve Fransa maçlarıyla ilgili A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi. "ŞENOL GÜNEŞ İLE GİDİLMEZ" "Bundan sonra elenme ihtimalimiz 10 binde 1. EURO2020'ye Türkiye'nin bir teknik direktörle gitmesi lazım, Şenol Güneş teknik direktör falan değil. Şenol Güneş'in teknik direktör falan olmadığını Arnavutluk ve Fransa maçlarında gördüm. Neden? Teknik direktör nedir? Her teknik direktör rakibi de analiz eder, kendisine de bakar, rakibin zaaflarını bilir, hangi maçtan kaç puan beklediğini bilir ve ona göre antrenmanlar yapar. Maçı iyi izliyorsa, iyi okuyorsa teknik direktör, maça en kritik anlarda müdahale eder. O adam teknik direktördür." "İKİ MAÇ DA TESADÜFTÜ" "Şenol Güneş maçı okuyamıyor. Gözünün önündeki maçı okuyamadığını hem Arnavutluk, hem de Fransa maçında gördük. Arnavutluk maçı da, Fransa maçı da tesadüftü. Arnavutluk en az 3 net fırsatı kullanamadı. Biz golü taaa uzaydan gelen bir topta Cenk boş kaleye kafayı vurdu. Bizi Fransa'ya götüren gol aslında buydu. Ne kadar saygı duyarsam duyayım, takımı yanlış çıkardı."

"TEPİK OYNAMAK BAŞKA ŞEY" "Fransa maçında 1 puan bana yetiyor. O zaman savunmayı dikkate alan bir oyun taktiği kurmak fevkalade makul, kimse inkar edemez. Ama savunmayı öne alan bir taktikle oynamakla tepik oynamak farklı bir şey. İlk yarıda savunmayı öne alan bir oyun oynamadık, ilk yarıda topu teptik. Taca teptik, ileri teptik, kornere teptik. Bu toplar Fransa'ya egldiği için, oyun duvar tenisine döndü. Mert kurtardı ama adamlar da atamadılar." "GİROUD GİRİNCE EYVAH DEDİM" "Deschamps denen kardeşim, Giroud gibi bir kafa uzmanını, forvetlerin bir tek kafa topu alamazken Merih'ten ve Çağlar'dan, kenarda oturtan da bir Fransız teknik direktör var kenarda. Giroud girince eyvah dedim, adam da girer girmez kafayı vurdu. Kafayı da vurmayı biliyor, Mert'in boşluğuna vurdu. Neden orada adam yok? Kafa vurn Giroud'un etrafında 4 adam var, kafayı vurduğu yerde 1 adam yok. Sen oraya bir adam koymayı düşünmüyorsan, nasıl taktisyensin?" "ÜZERİNE GİTSEN YIKABİLİRSİN" "Son vuruşu yapamadık, iyi yapamadık ama pozisyona girdik. Gördük ki ekran başında, Fransız savunması iyi savunma değil, üzerine gidersen yıkabilirsin. O zaman 10 kişiyi ceza alanına çekmek yerine kontrollü oyna, adamların üzerine de git ki sen de fırsat bulursan gol at. Adamların kalecisi gol yiyeceğim diye bağırıyor."

"AVRUPA ŞAMPİYONU OLABİLİRİZ" "Bir, kanat adamı olmayan bir milli takım kadrosu seçmiş, affedilmez. Adem Büyük olur mesela, Fatih Terim oynatmaya oynatmaya öldürdü, bakma sen. Avrupa futbolu kollektif çöküş içinde, doğru yönetilirsek, doğru takım seçersek, Avrupa şampiyonu olabiliriz. Portekiz'in haline bakın. İspanya, İspanya mı? Dünya şampiyonalarını, Avrupa şampiyonalarını kimseye bırakmayan İspanya'dan eser kalmış mı?" "ŞENOL GÜNEŞ O ADAM DEĞİL" "Milli Takım'a teknik direktör lazım derken, o teknik direktör Türkiye'de yok. Teknik direktöre takımın işler giderken ihtiyacı yoktur. İşler kötü gittiğinde teknik direktör devreye girer. Takım ona güveniyorsa, şimdi bir şey yapacak da işleri değiştirecek der. Şenol Güneş o adam değil." "HOROZ OLSA GİYECEK MİYDİN?" "Kravat ne renk diyen adama, 'Sponsor bunu verdi' demek olmaz. Türk Milli Takımı'nın giydiği şeyi sponsor mu düşünecek, sen mi düşüneceksin? Şenol Güneş'in cevabı akla hayale gelmez. Sponsor ne verirse, giymezsin. Sen Türk Milli Takımı'nı temsilen oraya çıkıyorsun. Pırıl pırıl olacaksın, Türk olacaksın. Sponsor ne verirse o değil. Yakasında horoz resmi olsa, onu da giyecek miydi?" "GUARDIOLA, MOURINHO LAZIM" Fatih Terim dahil, Türkiye'de EURO2020'de takıma güven verecek teknik direktör yok. Tecrübeli hocalar var ama güven verecek yok. Benim milli takımımı EURO2020'ye götürecek saygın bir hoca lazım. Şenol Güneş'ten daha kötüsü olamaz. Bize Guardiola, Mourinho gibi büyük bir isim lazım.

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