YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Hindibanın tadı nasıl? Hindibanın tadı neye benziyor?

Papatyagiller ailesinden bir bitki olan hindiba, genelde sebze olarak yararlanılabilen bir yıllık bir bitki çeşididir. Endonezya ve Mısır kökenli olduğu bilinen hindiba bitkisi, 16. yüzyılda keşfedilmiştir ve o tarihten bu yana tarımı yapılmaktadır.

Hindibanın tadı nasıl? Hindibanın tadı neye benziyor?
Ferhan Petek

İnsan sağlığına birçok faydası olduğu kabul edilen hindiba bitkisi tıp alanında önemli bir yere sahiptir. Başta Avrupa gelmek üzere Avusturalya, Orta Asya gibi ılıman ve yarı kurak iklime sahip olan bölgelerde çok sık yetişir. Hayvan yemi olarak, sağlık alanında, geleneksel mutfaklarda, farklı içecek ve yiyecek tariflerinde yer alabilmesi sayesinde kullanım alanı oldukça geniş bitkilerden biridir. İsminin Latince ya da Yunanca kaynaklardan geldiği bilinen Hindiba bitkisi Türkiye’de Amerika Birleşik Devletleri’nde Güney Amerika’da da yetişebilmektedir. Beyaz bir tomurcuk benzeri olan yapısı sıkı beyaz yapraklı olur.

Hindibanın tadı nasıl olur?

Oldukça köklü bir tarihçesi bulunan hindiba bitkisi, Antik Roma’da ve Antik Mısır'da metabolizma ve sindirim sistemleri ile ilgili sorunlarda kullanılmıştır. Antik Yunan’da da birçok mide hastalığının tedavi sürecinde hindiba bitkisinden yararlanıldığı bilinmektedir. Sık olarak Şili, Hindistan, kuzeybatı Avrupa ve Hindistan’da yetişen türleri kahve yerine kullanılabilen maddelerin üretimlerinde kullanılmaktadır.

Hindiba otunun yaprakları anti viral ajan üretme amacı ile kullanabilmektedir. Ayrıca şeker hastalığının hem erken hem de geç evrelerinde hindibanın etkili olduğu bilinmektedir. Geleneksel mutfaklarda da kendine bir yer bulabilmiş olan hindiba bitkisi, yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı zaman koyu renkte acı ile karışık tatlı olan bir aromaya dönüşebilmektedir.

Hindibanın tadı neye benziyor?

Hindiba bitkisinin tadı genel olarak ekşi ve acıdır. Şifa deposu olduğu kadar zararlı yanları da vardır. Bu nedenle doktora danışılmadan bilinçsiz bir şekilde kullanılmaması önerilmektedir. Görüntüsünün granül toz kahveye benzediği de kabul edilmektedir. Beyaz hindiba köklerinin kavrulması ile içecek elde edilir.

Tadı da görüntüsü gibi kahve çekirdeklerine benzetilir ve yoğun bir odunsu tada sahiptir. Yapraklarının çok acı olduğu bilinmektedir. Hindiba bitkisinin tadı farklı türlerine renklerine ve formlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak hindibanın tadı hafif acı olarak tanımlanır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavasıAntep baklavasına yeni rakip: Çorum baklavası
Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!Marketlerde metal riski: 236 bin kasa toplatılıyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
karahindiba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.