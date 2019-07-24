Hindistan Ay yarışında 'Ben de varım' dedi

Hindistan Uzaj Ajansı uzun zamandır Ay’a bir roket göndermek üzere hazırlık yapıyordu. Hazırlıklar sonucunda Ay görevi beklenenden 1 hafta gecikmeyle, bugün ateşlendi.

Chandrayaan-2 ismi verilen Ay misyonu ile Hindistan Uzay Ajansı Ay’ın güney kutbuna yumuşak bir iniş yapmayı ve araştırma materyalini Ay yüzeyine yerleştirmeyi planlıyor.

Chandrayaan-2 roketi Dünya’nın çevresinde 23 gün süreyle dönerek merkez kaç kuvveti kazanacak. Daha sonra ise bu kuvvetin etkisiyle dünyanın çekim gücünden kurtulup Ay’a doğru yolculuğa başlayacak.

Roketin Ay’a iniş tarihi ise 7 Eylül olacak.

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