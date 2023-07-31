Hindistan cevizi nasıl yazılır? Hindistan cevizi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dünyadaki en zengin kelime hazinesine sahip olan dillerden biri de Türkçedir. Türkçenin bu özelliği, farklı dillerden gelen kelimeleri zamanla Türkçeleştirerek dağarcığına katması, eş anlamlı kelimelerin çokluğu ve birden fazla kelimenin bir araya gelerek yeni anlamda kelimeler üretmesi ile ilgilidir. Başka kelimelerin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik kelimeler, en sık yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında yer alır.

Hindistan cevizi nasıl yazılır?

Hindistan cevizi TDK (Türk Dil Kurumu) sayfasındaki Türkçe Sözlük’te iki farklı türde ve iki farklı anlamda kabul edilen bir kelimedir. Birleşiktir ve isim türündedir ancak bir anlamında bitki biliminde kullanılır. Palmiyegillerden olan, tropikal bölgelerde yetişebilen, narcıl olarak da anılan bir ağaçtır. İkinci anlamına göre de bu ağaçta yetişen, portakalgillerden olan ve çok sert kabukları bulunan bir yemiş türüdür. Türkçe yazım kurallarına göre ayrı yazılması gereken birleşik türde bir kelimedir.

Hindistan cevizi ayrı mı yazılır?

Hindistan cevizi yazımı Türk Dil Kurumuna göre ayrı olarak kabul edilmiştir. Bu kelimenin bitişik yazılması Türkçe yazım hatası yapıldığı anlamına gelir. Doğru yazımının ayrı kabul edilmesi Türkçe yazım kurallarına göre belirlenmiştir. Birleşik türde olan ama ayrı yazılması doğru kabul edilen Hindistan cevizi kelimesi ayrıca başka kelimeler ile bir araya da gelebilir. Farklı dillerde farklı şekillerde isimlendirilmiş olan bir kelimedir.

Hindistan cevizi bitişik mi yazılır?

Hindistan cevizi doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Bu birleşik kelimeyi türeten Hindistan ve ceviz kelimelerinin ayrı yazılması Türkçe yazım kuralları gereğince belirlenmiştir. Ayrı yazılması gereken kelimeler için belirlenmiş olan bazı Türkçe yazım kuralları şu şekildedir: