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65 yaşındaki kadın 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 23.08.2019 13:37 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde 65 yaşındaki bir kadın, 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor ve günde yaklaşık 6 lira kazanıyor.

65 yaşındaki kadın 19 yıldır umumi tuvalette yaşıyor

ANI ajansının haberine göre, Karuppayi adlı yaşlı kadın, son 19 yıldır eyaletin Madurai bölgesinde umumi bir tuvalette, günlük ihtiyaçları ve barınmak için oluşturduğu küçük bir alanda yaşamını sürdürüyor.

Tuvaletleri temizleyerek geçimini sağladığını ifade eden Karuppayi, "Başka geçim kaynağım yok. Bu sebeple burada umumi tuvalette yaşıyorum." diye konuştu.

Olağan dışı koşullar altında yaşamını sürdüren yaşlı kadın, günde 70-80 rupi (yaklaşık 6 TL) kazandığını vurgulayarak, kendisini asla ziyaret etmeyen bir kızının olduğunu kaydetti.

Karuppayi, emeklilik maaşı için başvuruda bulunduğunu ancak yetkililerden bu konuda henüz bir yanıt alamadığını dile getirdi.

Öte yandan, yaşlı kadının hikayesinin sosyal medyada yer alması sonucu çok sayıda kullanıcı destek mesajları atarken, yetkililere Karuppayi'ye yardımda bulunulması çağrısı yapıldı.

Dünya Fakirlik Endeksi verilerine göre, Hindistan, 70,6 milyonluk aşırı yoksul nüfusuyla Nijerya'nın ardından dünyada en fazla yoksul nüfusu barındıran ikinci ülke.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
india Hindistan umumi tuvalet Tamil Nadu

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