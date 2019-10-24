6 yıl boyunca ayıların cinsel organını yedi, sonunda yakalandı!

Yarlen adıyla bilinen ve kaplan da avladığı öne sürülen avcı, altı yıldır aranıyordu.

Bir ulusal parkta cinsel organları oyulmuş bir ayı cesedinin bulunması üzerine harekete geçen polis ekiplerinin Yarlen'i 19 Ekim'de Gujarat'ta bir ormanlık arazide yakaladığı açıklandı.

'AYI PENİSİNİN CİNSEL GÜCÜ ARTIRDIĞINA İNANILIYOR'

Gujarat'ın sınır komşusu Madhya Pradeş eyaletinin Orman Dairesi sorumlusu Riteş Sirothia, Yarlen'in ayı penisinin cinsel gücü artırıcı etkisi olduğuna inanan Pardhi-Behelia kabilesinin üyesi olduğunu belirterek "Yarlen'i yakalamak için bir ekip oluşturduk. Altı yıldır onu arıyorduk" dedi.

Kaplan dahil bazı yaban hayvanlarını vurarak ticaretini yaptığı öne sürülen Yarlen'in farklı kimlikler kullanarak kaçmayı başardığı söyleniyor.

Madhya Pradeş ormanlarında yaşayan göçebe Pardhi-Behelia kabilesinin üyelerini yaşamlarını avcılıkla sürdürüyor.

Hindistan'da yaban hayvanlarını avlamak yasak. Yasak, ormanlarda av ritüellerine devam ettikleri bilinen yerli toplulukları da kapsıyor.