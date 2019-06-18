Gösteri için daldı, bir daha çıkamadı! Ancak bu sabah...

Gösterilerinde ‘Mandrake’ adını kullanan 42 yaşındaki Chanchal Lahiri'nin Batı Bengal eyaletindeki Hooghly Nehri'nde Pazar günü gerçekleştirmek istediği Houdunivari sihirbazlık numarası trajediyle sonuçlandı.

Tüm vücudunu saran kilitlerle ve halatla bağlı şekilde bir bot üzerinden suya bırakılan sihirbaz, sonrasında su yüzüne çıkamadı.

Lahiri’nin bulunabilmesi için polis ve dalgıçların yaptığı aramalar ancak dün akşam saatlerinde sonuç verdi. Sihirbazın kilitlere sarılı cansız bedeni, suya bırakıldığı noktadan bir kilometre ötede bulundu.

'AÇAMAZSAM TRAJEDİ OLUR' DEMİŞ

Öte yandan sihirbazın gösteri öncesinde, kendisini izlemek için toplana kalabalığa “Eğer kilitleri açabilirsem bu bir sihir olur, ancak açamazsam trajedi olur” dediği belirtildi.

Delhi'de bulunan 'Hindistan Sihirbazlar Kardeşliği' adlı birliğin Başkanı Sumit Kharbanda, Lahiri'nin ölümü nedeniyle üzgün olduklarını belirtti. Lahiri'nin bu gösteri için havuzda ve nehirde pek çok deneme yaptığını aktaran Kharbanda, "Tüm sihirbazlık numaraları kusursuz olmak zorunda ve çok fazla deneme gerektiriyor, ancak bazen deneme yapılsa bile bazı şeyler ters gidiyor. Bu çok tehlikeli bir performanstı" dedi.