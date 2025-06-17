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Hindistan'da kaza yapan uçağın pilotu kahraman ilan edildi! Yüzlerce kişinin hayatını kurtarmış! Tek hamlesiyle...

İngiltere'ye uçan Air India şirketine ait uçağın kalktıktan kısa bir süre sonra Hindistan'da yaptığı kazada 241 yolcu hayatını kaybetti. Air India uçağının pilotu Sumeet Sabharwal'ı anmak için binlerce kişi toplandı. Pilot yaptığı tek hamleyle kahraman ilan edildi.

Hindistan'da kaza yapan uçağın pilotu kahraman ilan edildi! Yüzlerce kişinin hayatını kurtarmış! Tek hamlesiyle...

Hindistan'dan İngiltere'ye uçan Air India şirketine ait uçak kalkıştan bir dakika sonra düştü. 241 yolcunun hayatını kaybettiği kazada İngiliz vatandaşı Vishwashkumar Ramesh sağ kurtuldu. Air India uçağının pilotu, can kaybını en aza indirgemek için yaptığı son bir hamle sayesinde ulusal kahramana dönüştü.

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Çift motor arızası yaşadığını ve aniden güç kaybetiğini tahmin ettiği uçağın kalabalık apartman bloklarının arasına düşebileceği belirtildi. Uçak, pilotun gayreti sayesinde uçuş rotası üzerinde bulunan büyük bir konut binasından kaçınmayı başardı.

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Yere çarpmadan ve patlamadan saniyeler önce hafifçe yana yatırarak daha fazla ölüm olmasını engelledi. Kaptan pilot Sumeet Sabharwal'ı anmak için Mumbai'de yüzlerce kişi toplandı. Kaptan Sabharwal, çevredeki apartman sakinleri tarafından “kahraman” ilan edildi. 50 yaşındaki iki çocuk annesi Chancal Bai ise, “Eğer uçak bu yerleşim bölgesine çarpsaydı, yüzlerce kişi daha hayatını kaybedebilirdi” diyerek faciadan kıl payı kurtulduklarını belirtti.

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28 yaşındaki Jahanvi Rajput, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, “Kaptan Sabharwal sayesinde hayattayız. O bir kahraman. Bizim yaşamamız onun sayesinde. Yanımızdaki yeşil alanı fark etti ve oraya yöneldi.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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